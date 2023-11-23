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Сегодня, 00:40

Медведев и Рублев вошли в пятерку лучших теннисистов 2023 года по заработанным призовым

Евгений Козинов
Корреспондент
Даниил Медведев и Андрей Рублев.
Фото Reuters
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Пресс-служба ATP опубликовала рейтинг теннисистов 2023 года по заработанным призовым.

Возглавил список серб Новак Джокович, который заработал 15,9 миллиона долларов. Вторым стал испанец Карлос Алькарас — 10,7 миллиона долларов. Замкнул тройку россиянин Даниил Медведев — 9,2 миллиона долларов.

Также в Топ-5 вошли итальянец Янник Синнер, заработавший 8,3 миллиона долларов, и россиянин Андрей Рублев, заработавший 5,5 миллиона долларов.

В 2023 году Медведев выиграл пять турниров и дошел до финала US Open и полуфинала Уимблдона. На счету Рублева победы на турнирах в Монте-Карло и в Бостаде.

Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
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