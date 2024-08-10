Медведев и Сафиуллин не смогли выйти в полуфинал парного турнира в Монреале

Российские теннисисты Даниил Медведев и Роман Сафиуллин в четвертьфинале парного турнира в Монреале уступили американцу Радживу Раму и британцу Джо Солсбери.

Встреча продолжалась 57 минут и завершилась со счетом 4:6, 4:6. На счету россиян 2 эйса, 8 двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из одного.

В полуфинале Рам и Солисбери встретятся с победителями матча Марсело Аревало/Мате Павич (Сальвадор/Хорватия) — Кевин Кравиц/Тим Пюц (Германия).

Монреаль (Канада)

Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 6 795 555 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Раджив Рам/Джо Солсбери (США/Великобритания, 3) — Даниил Медведев/Роман Сафиуллин (Россия) — 6:4, 6:4