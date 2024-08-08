Медведев и Сафиуллин вышли в четвертьфинал парного турнира в Монреале

Российские теннисисты Даниил Медведев и Роман Сафиуллин во втором круге парного турнира в Монреале обыграли мексиканца Сантьяго Гонсалеса и француза Эдуара Роже-Васслена.

Встреча продолжалась 1 час 5 минут и завершилась со счетом 3:6, 6:1, 10:7. На счету россиян 4 эйса, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.

В четвертьфинале Медведев и Сафиуллин встретятся с американцем Радживом Рамом и британцем Джо Солсбери.

Монреаль (Канада)

Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 6 795 555 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Второй круг

Даниил Медведев/Роман Сафиуллин (Россия) — Сантьяго Гонсалес/Эдуар Роже-Васслен (Мексика/Франция, 6) — 3:6, 6:1, 10:7