Медведев и Сафиуллин вышли во второй круг парного турнира в Монреале

Российские теннисисты Даниил Медведев и Роман Сафиуллин в первом круге парного турнира в Монреале обыграли хорвата Ивана Додига и голландца Жана-Жюльена Рожера.

Встреча продолжалась 1 час 5 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:3. На счету россиян 2 эйса и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.

Во втором круге Медведев и Сафиуллин встретятся с победителями матча Сантьяго Гонсалес/Эдуар Роже-Васслен (Мексика/Франция) — Таллон Грикспур/Себастьян Корда (Нидерланды/США).

Монреаль (Канада)

Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 6 795 555 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Даниил Медведев/Роман Сафиуллин (Россия) — Иван Додиг/Жан-Жюльен Рожер (Хорватия/Нидерланды, 11) — 6:4, 6:3