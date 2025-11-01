Медведев из-за травмы снялся с турнира в Метце

Российский теннисист Даниил Медведев не сыграет на турнире в Метце, сообщает пресс-служба соревнований.

29-летний спортсмен снялся с турнира из-за травмы, полученной в матче против немца Александра Зверева в четвертьфинале «мастерса» в Париже. Россиянин уступил в той встрече со счетом 6:2, 3:6, 6:7 (5:7). После поражения от немца Медведев лишился шансов на участие в Итоговом турнире АТР.

Соревнования в Метце пройдут со 2 по 8 ноября.