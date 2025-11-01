Медведев из-за травмы снялся с турнира в Метце

1 ноября, 21:05
Российский теннисист Даниил Медведев не сыграет на турнире в Метце, сообщает пресс-служба соревнований.
29-летний спортсмен снялся с турнира из-за травмы, полученной в матче против немца Александра Зверева в четвертьфинале «мастерса» в Париже. Россиянин уступил в той встрече со счетом 6:2, 3:6, 6:7 (5:7). После поражения от немца Медведев лишился шансов на участие в Итоговом турнире АТР.
Соревнования в Метце пройдут со 2 по 8 ноября.
Skorz.
Так понимаю , что где-то вопрос уровня . Не попав впервые на итоговый , заменять его "опушкой леса" не очень так ! Эмоций и денег , в Метце не найти . Решение : лучше тратить на отдыхе , чем ничего не зарабатывать в игре )))
02.11.2025
_Mike N_
Даня экономит силы перед Итоговым турниром - он на нем 5-ый запасной ! :laughing::laughing::laughing:
02.11.2025
Антон Богачев
твой медвед хамло и хулиган
02.11.2025
Антон Богачев
привет медвед
02.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Сколько скобочек тебе ни кинь - "маловато будет". "Свободу Юрию Деточкину!! Мы - с тобой, Юра..."
01.11.2025
fonkom
Травма моральная или "воспаление хитрости". Впрочем, правильно сделал, лучше отдохнуть и хорошо подготовиться к новому сезону. Ударной концовкой теннисного года Даня честно заработал право на хороший отдых)
01.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Джингл беллс... Оззи... Удачи в новом году))
01.11.2025
Mr T
Снимайся,не мотай нам нервы
01.11.2025