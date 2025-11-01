Видео
1 ноября, 21:05

Медведев из-за травмы снялся с турнира в Метце

Алина Савинова
Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев не сыграет на турнире в Метце, сообщает пресс-служба соревнований.

29-летний спортсмен снялся с турнира из-за травмы, полученной в матче против немца Александра Зверева в четвертьфинале «мастерса» в Париже. Россиянин уступил в той встрече со счетом 6:2, 3:6, 6:7 (5:7). После поражения от немца Медведев лишился шансов на участие в Итоговом турнире АТР.

Соревнования в Метце пройдут со 2 по 8 ноября.

9

  • Skorz.

    Так понимаю , что где-то вопрос уровня . Не попав впервые на итоговый , заменять его "опушкой леса" не очень так ! Эмоций и денег , в Метце не найти . Решение : лучше тратить на отдыхе , чем ничего не зарабатывать в игре )))

    02.11.2025

  • _Mike N_

    Даня экономит силы перед Итоговым турниром - он на нем 5-ый запасной ! :laughing::laughing::laughing:

    02.11.2025

  • Антон Богачев

    твой медвед хамло и хулиган

    02.11.2025

  • Антон Богачев

    привет медвед

    02.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Сколько скобочек тебе ни кинь - "маловато будет". "Свободу Юрию Деточкину!! Мы - с тобой, Юра..."

    01.11.2025

  • fonkom

    Травма моральная или "воспаление хитрости". Впрочем, правильно сделал, лучше отдохнуть и хорошо подготовиться к новому сезону. Ударной концовкой теннисного года Даня честно заработал право на хороший отдых)

    01.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Джингл беллс... Оззи... Удачи в новом году))

    01.11.2025

  • Mr T

    Снимайся,не мотай нам нервы

    01.11.2025

    Теннис
    Даниил Медведев
