Медведев — о поражении Синнеру: «Когда что-то болит, энергия уже не та»

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение от итальянца Янника Синнера (1:6, 4:6) в четвертьфинале «мастерса» в Шанхае.

«К сожалению, у меня болело плечо. Это началось вчера во время матча, но я думал, боль пройдет. С Янником подача очень важна, а я не мог ее совершать так, как хотел. Когда у тебя что-то болит, энергия уже не та. Во втором сете я попытался немного прибавить энергии. Но без подачи трудно победить Синнера», — сказал Медведев на пресс-конференции.

По ходу встречи Медведев дважды вызывал физиотерапевта из-за боли в правом плече.

Синнер вышел в полуфинал и встретится с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) — Томаш Махач (Чехия).