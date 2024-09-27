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Сегодня, 08:30

Медведев о потенциальной встрече с Алькарасом в полуфинале турнира в Пекине: «Будет непросто»

Алина Савинова
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Российский теннисист Даниил Медведев поделился мыслями о потенциальном полуфинале против испанца Карлоса Алькараса на турнире в Пекине.

«Мы оба приехали сюда после Кубка Лэйвера, поэтому нам для начала нужно выиграть первые матчи. Это будет нелегко из-за смены часовых поясов и всего остального. Обычно вы готовитесь с большим запасом времени, а сейчас подготовка была короткой. Играть против Карлоса непросто, особенно когда он в форме. Я видел его игру на Кубке Лэйвера. Он играл хорошо. Придется оказывать на него давление», — заявил Медведев.

Соперником российского теннисиста в первом круге турнира стал француз Гаэль Монфис.

В прошлом году в Пекине Медведев дошел до финала. В решающем матче он проиграл итальянцу Яннику Синнеру в двух сетах на тай-брейках — 6:7 (2:7), 6:7 (2:7).

Источник: tennisworldusa
Теннис
Даниил Медведев
Карлос Алькарас

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