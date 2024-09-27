Медведев — о Звереве: «На Кубке Лэйвера мы поддерживали друг друга, как никогда раньше»

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, изменилось ли что-то в его отношении к немцу Александру Звереву.

Ранее россиянин отмечал, что они со Зверевым из-за слишком большой конкуренции не могут быть друзьями.

«Иногда на пресс-конференциях мы можем что-то сказать. Мы не лучшие друзья, это правда, но я думаю, что мы все уважаем друг друга. Так что на Кубке Лэйвера мы поддерживали друг друга на 100 процентов. Особенно зачастую в социальных сетях некоторые вещи преувеличиваются. Это то, что произошло со мной, Сашей, Стефаносом. Иногда мы спорили. Иногда кто-то что-то говорил на пресс-конференциях. И это нормально. Через месяц мы даже не помним этого. На Кубке Лэйвера мы поддерживали друг друга, как никогда раньше, и это забавное чувство», — заявил спортсмен.

Медведев, Зверев и грек Стефанос Циципас в этом году представляли сборную Европы на Кубке Лэйвера. Их команда победила сборную мира с итоговым счетом 13:11.