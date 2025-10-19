Медведев стал победителем турнира в Алма-Ате

Россиянин Даниил Медведев обыграл француза Корентена Муте в финале турнира в Алма-Ате — 7:5, 4:6, 6:3. Матч длился 2 часа 36 минут. 14-я ракетка мира Медведев сделал за игру 8 эйсов, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов. У 41-й ракетки мира Муте — 1 эйс и 3 реализованных брейк-пойнта из 5. 29-летний Медведев выиграл 21-й турнир ATP в карьере и первый с 2023 года. До этого россиянин уступил в шести финалах подряд. Алма-Ата (Казахстан) Турнир ATP Almaty Open Призовой фонд 1 055 255 долларов Закрытые корты, хард Одиночный разряд Финал Даниил Медведев (Россия, 2) — Корантен Муте (Франция, 8) — 7:5, 4:6, 6:3

hаnt64 Мы с ним часто в одной больничке встречаемся! 20.10.2025

hаnt64 А вы из Братска? Там знают такую игру? Медведи в тайге играют! 20.10.2025

Bibliotekar Электрикам из Онтарио надо ездить на соревнования электриков, там могут давать бесплатные сандвичи и кофе 20.10.2025

miker65 Ну тогда весенний Париж пора Дане забирать. 20.10.2025

miker65 А мы все равно будем ждать его там! Он нас за последние 5 лет к этому приучил! 20.10.2025

Viktor Freond на прошлой неделе, говорил что возьмёт этот турнир.... Хотя еле-еле, думал легче будет. Если он сейчас показывает свой максимум, то плоховатенько всё-таки. АО с такой игрой и близко не выиграть, ну разве что Алькараса и Синнера не будет, да даже без них вряд ли 20.10.2025

Wake up,Wendy Бублик вон тоже с руки подаёт, имеет право 19.10.2025

hant64 Какое-то кривоватое у тебя резюме:grin: 19.10.2025

Черемисин57 Согласен с тобой! Посмотрим что дальше покажет Медведев!! 19.10.2025

fonkom Ну-ну) На всякий случай напомню, что за последний месяц российский теннисист Даниил Медведев выиграл один титул, дважды играл в полуфинале, при этом обыграл за этот период 20, 7 и 3 ракетку мирового рейтинга. Это так, для объективности. 19.10.2025

Черемисин57 Где ты увидел злобу? Простое резюме матча и всё! 19.10.2025

fonkom Откуда столько злобы? На Мутэ ставил? Зря. 19.10.2025

Черемисин57 Нейтральный из Монако еле-еле, на соплях обыграл Мутэ, который 41 в мире! А у адептов нейтрального радости полные штаны!! А что ваш кумир будет делать с игроками из 3го десятка, 2го десятка? Молчу про игроков первой десятки!!! Нейтральному 29 лет, он сбитый лётчик и его удел побеждать на турнирах такого ранга! 19.10.2025

muzsolini Понравилось, как казахи за Даню болели. Как за родного. Я, кстати, тоже алматинец. Хотел на теннис пойти, вместо этого на дачу поехал, пока погода тёплая. Там смотрел. И я тоже Даня, кстати. Так получилось, случайно. 19.10.2025

hant64 Он не прикидывается, это же очевидно. 19.10.2025

oleg.bob Браво, браво, браво... 19.10.2025

spartsmen мо-ло-дец! 19.10.2025

Alexey Ryabtsov Даниил с Победой! Главное вернуть уверенность, остальное всё при нём!!! 19.10.2025

vernon s На вопрос нет ответа. Мало ли где хорошо жить. 19.10.2025

fonkom Мишка, ну клоун же, реально) тебя не оскрбляют, тебе объясняют, кем ты выглядишь. Задумайся. 19.10.2025

fonkom Клоун! Ты мне вчера не ответил - ты действительно дурак или прикидываешься идиотом?) 19.10.2025

fonkom Зачем на следующий год? Этот не закончился ещё. Дрейпер и Руне травмированы, продолжать не буду из суеверия... 19.10.2025

678ugu Ну это просто из-за твоих проблем с головой. Может уже что-то растроилось. Не лечишься ведь, как тебе умные люди советуют. 19.10.2025

hаnt64 В Алма-Ате очень даже неплохо жить.Особенно летом, много дешевых и вкусных фруктов. 19.10.2025

zoolord Хотя бы так! 19.10.2025

rusfеd 2.0 был уже ) ATP Masters 1000 Rome (Outdoor/Clay) ATP Masters 1000 Miami (Outdoor/Hard) Dubai (Outdoor/Hard) Doha (Outdoor/Hard) Rotterdam (Indoor/Hard) Vienna (Indoor/Hard) Los Cabos (Outdoor/Hard) US Open (Outdoor/Hard) ATP Masters 1000 Canada (Outdoor/Hard) Mallorca (Outdoor/Grass) Marseille (Indoor/Hard) Nitto ATP Finals (Indoor/Hard) ATP Masters 1000 Paris (Indoor/Hard) ATP Masters 1000 Shanghai (Outdoor/Hard) St. Petersburg (Indoor/Hard) ATP Masters 1000 Cincinnati (Outdoor/Hard) Sofia (Indoor/Hard) Tokyo (Indoor/Hard) Winston-Salem (Outdoor/Hard) Sydney (Outdoor/Hard) 19.10.2025

_Mike N_ выиграть третьеразрядный турнир - сколько радости однако ! А то время у Саудитов проходил турнир 6 королей, где лучшие теннисисты мира заработали за пару матчей несколько лямов баксов ! 19.10.2025

SuperDennis Молодец! Первый титул за хрен знает сколько времени! 19.10.2025

hant64 Не дождётесь:slight_smile: 19.10.2025

hant64 Я и не выдержал)) 19.10.2025

_Mike N_ валенок, оскорбляя других, ты оскорбляешь себя 19.10.2025

hant64 Даниила с победой!! Каюсь, не досмотрел до конца, потому что бесконечный четвёртый гейм в третьем сете меня доканал - выключил после четвёртого нереализованного Даниилом брейка. Тяжёлый матч, тем ценнее титул, пусть и 250-ник, но это придаст Дане мотивации на следующий год, заодно и немного отпустит в плане неверия в себя. 19.10.2025

_Mike N_ на итоговом Кубке Кремля :laughing::laughing::laughing::laughing: 19.10.2025

miker65 А осенний Париж Даня еще не выигрывал? 19.10.2025

Братчанин Хоть Медведев и выиграл, но скоро все вернется на круги своя..Его время прошло 19.10.2025

miker65 Ждем Даню на итоговом! :grinning: 19.10.2025

Кот-матрос Кстати, там Муте во 2-м круге снова ждёт Даниила. 19.10.2025

Andrew_BD Ну вот, наконец-то. Справился. 19.10.2025

инок Ну, наконец-то. Прорвало. 250 и не без приключений. Надеюсь, это только начало нового пути Дани и его тренерского штаба..) 19.10.2025

alehan.227472 Супер! Удачи в Вене-Париже и вообще! Ужасный год, но конец сезона очен даже и ничего:) 19.10.2025

vladmad_75 Ну слава тебе господи. Таки выиграл турнир. Молодец. Хотя я всё равно на счет паузы своего мнения не изменю ) Тем не менее с победой Даню, может она ему вернет наконец-то мотивацию играть по-настоящему, а не устраивать клоунаду. 19.10.2025

Алехандрохорс Данила - Мастер! Браво. С первым за 2 года титулом! И на кураже от 21 победы в АТР туре в Вену! 19.10.2025

kolos249 Нейтральный тряхнул стариной. Может ещё не совсем безнадёжен... 19.10.2025

TokTram_ Замордовал Даня француза. После 4го гейма третьего сета, когда Даня чудом не сделал брейк, Муте сдох. Отдельно респект Данее,что наказал понтореза,пожающего с руки ) 19.10.2025

vernon s Неужели Рыбакина в Казахстане живёт? 19.10.2025

nikola mozaev Даниил, это случилось! Есть титул! Ты доказал всем, что тебя рано списывать со счетов! Ждём продолжения банкета! 19.10.2025

Hitman Мишка, ну дурачком же выглядишь)) или тебе нравится? когда над тобой уссываются? 19.10.2025

_Mike N_ Даня тоже почти француз, живет в Монако, тренируется во Франции ! 19.10.2025

vernon s Маленький пузатенький клоп - француз, но дочего же вонюч. Всё же Даня додавил его. С победой! 19.10.2025

Hitman пустот, фу такое писать. Как садовник какой-то. 19.10.2025

_Mike N_ Даня - чемпион ! Идиото из Монако надо и дальше ездить только по турнирам 250, а еще лучше 125 - только там есть шансы на победу ! 19.10.2025

инок Просто потрясающий матч. Муте великолепно играл и Даниилу пришлось сыграть еще лучше. Хотя видно было, что огромная усталость уже, но Даня выдержал!!! 19.10.2025

Кот-матрос 4- гейм - я думал не выдержу... откуда у ледей силы берутся, когда всё на ниточке висит? Они уже падали, а я допивал любимый корвалол...:fearful::scream::rolling_eyes: 19.10.2025

Алексей Х Это как у Вашингтона в свое время было непреодолимое препятствие в виде Питтсбурга) Только прошли, и сразу кубок Стэнли взяли. Ждём и от Дани кубок большого шлема. А что, а вдруг? (с) 19.10.2025

AZ Ну наконец-то Медведев родил в муках очередную победу!))) 19.10.2025

рustot встал с колен 19.10.2025

Eshkin Kot Француз был хорош! Но Медведева с победой, может эта победа в турнире прибавит уверенности в дальнейшем. 19.10.2025

Кот-матрос Это офигенный финал был!!! Медведище, лёд тронулся! --------------- Как же это тыжело было, и по игре и физически! Этот Муте покруче Тьена был, тащил буквально всё. Уфф... дальше Даниилу проще будет с психологической стороны, всё таки груз сброшен. --------------- С победой Даня! 19.10.2025

Djin Ignatov В этом турнире очень повезло Дане ! Игроки были не столь сиольные и поэтому он и Должен был победить что и сделал Победил !! Поздравления ! И надежды на следующий год ! Удачи !! 19.10.2025

А Х Даниил большой молодец! С долгожданной победой. Соперник очень старался. 19.10.2025

rusfеd 2.0 первый за 2,5 года титул ) молодчик, конечно, боролся как всегда до последнего! продолжил свою традицию не повторяться в своей коллекции с титулами - есть шансы на АО )) 19.10.2025

рustot Офигеть!! какое супер достижение же выиграть аж 250 очков. наверное Синнера или Алькатраса в финале обыграл? ах нет, Муте какой-то 19.10.2025

Алексей Х ДААА! Даня, я верил в титул! Просто красавец! Вурдалаки, где вы? :joy: 19.10.2025

+RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+ Медведь , первый титул за два года . Бухаем 19.10.2025

Демеч Потрясающий, конечно, матч! Очень неуступчивый, резкий и наглый француз сегодня противостоял Даниилу, но всё-таки он его перемолол. Браво,Даня, с победой!!! 19.10.2025

Николай Шибаев С титулом поздравим Медведева,соперник достался очень неудобный. 19.10.2025

PvsZ Первый титул за 2 года... ну, теперь попрёт!) 19.10.2025

Zohr Vad 4-й гейм 3-го сета это ....что-то не совсем обыкновенное! Кайфанул!!! Похоже Мунтен - второй осьминог :octopus: тура и первый хлеборез тура. За....бал Даню резанными. Даня - с возвращением!!! Мы ждали этого более 2х лет :) 19.10.2025

capitan76 Ну, наконец-то!!!! 19.10.2025