Медведев стал победителем турнира в Алма-Ате

Россиянин Даниил Медведев обыграл француза Корентена Муте в финале турнира в Алма-Ате — 7:5, 4:6, 6:3. Матч длился 2 часа 36 минут.
14-я ракетка мира Медведев сделал за игру 8 эйсов, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов. У 41-й ракетки мира Муте — 1 эйс и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.
29-летний Медведев выиграл 21-й турнир ATP в карьере и первый с 2023 года. До этого россиянин уступил в шести финалах подряд.
Алма-Ата (Казахстан)
Турнир ATP Almaty Open
Призовой фонд 1 055 255 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Даниил Медведев (Россия, 2) — Корантен Муте (Франция, 8) — 7:5, 4:6, 6:3
hаnt64
Мы с ним часто в одной больничке встречаемся!
20.10.2025
hаnt64
А вы из Братска? Там знают такую игру? Медведи в тайге играют!
20.10.2025
Bibliotekar
Электрикам из Онтарио надо ездить на соревнования электриков, там могут давать бесплатные сандвичи и кофе
20.10.2025
miker65
Ну тогда весенний Париж пора Дане забирать.
20.10.2025
miker65
А мы все равно будем ждать его там! Он нас за последние 5 лет к этому приучил!
20.10.2025
Viktor Freond
на прошлой неделе, говорил что возьмёт этот турнир.... Хотя еле-еле, думал легче будет. Если он сейчас показывает свой максимум, то плоховатенько всё-таки. АО с такой игрой и близко не выиграть, ну разве что Алькараса и Синнера не будет, да даже без них вряд ли
20.10.2025
Wake up,Wendy
Бублик вон тоже с руки подаёт, имеет право
19.10.2025
hant64
Какое-то кривоватое у тебя резюме:grin:
19.10.2025
Черемисин57
Согласен с тобой! Посмотрим что дальше покажет Медведев!!
19.10.2025
fonkom
Ну-ну) На всякий случай напомню, что за последний месяц российский теннисист Даниил Медведев выиграл один титул, дважды играл в полуфинале, при этом обыграл за этот период 20, 7 и 3 ракетку мирового рейтинга. Это так, для объективности.
19.10.2025
Черемисин57
Где ты увидел злобу? Простое резюме матча и всё!
19.10.2025
fonkom
Откуда столько злобы? На Мутэ ставил? Зря.
19.10.2025
Черемисин57
Нейтральный из Монако еле-еле, на соплях обыграл Мутэ, который 41 в мире! А у адептов нейтрального радости полные штаны!! А что ваш кумир будет делать с игроками из 3го десятка, 2го десятка? Молчу про игроков первой десятки!!! Нейтральному 29 лет, он сбитый лётчик и его удел побеждать на турнирах такого ранга!
19.10.2025
muzsolini
Понравилось, как казахи за Даню болели. Как за родного. Я, кстати, тоже алматинец. Хотел на теннис пойти, вместо этого на дачу поехал, пока погода тёплая. Там смотрел. И я тоже Даня, кстати. Так получилось, случайно.
19.10.2025
hant64
Он не прикидывается, это же очевидно.
19.10.2025
oleg.bob
Браво, браво, браво...
19.10.2025
spartsmen
мо-ло-дец!
19.10.2025
Alexey Ryabtsov
Даниил с Победой! Главное вернуть уверенность, остальное всё при нём!!!
19.10.2025
vernon s
На вопрос нет ответа. Мало ли где хорошо жить.
19.10.2025
fonkom
Мишка, ну клоун же, реально) тебя не оскрбляют, тебе объясняют, кем ты выглядишь. Задумайся.
19.10.2025
fonkom
Клоун! Ты мне вчера не ответил - ты действительно дурак или прикидываешься идиотом?)
19.10.2025
fonkom
Зачем на следующий год? Этот не закончился ещё. Дрейпер и Руне травмированы, продолжать не буду из суеверия...
19.10.2025
678ugu
Ну это просто из-за твоих проблем с головой. Может уже что-то растроилось. Не лечишься ведь, как тебе умные люди советуют.
19.10.2025
hаnt64
В Алма-Ате очень даже неплохо жить.Особенно летом, много дешевых и вкусных фруктов.
19.10.2025
zoolord
Хотя бы так!
19.10.2025
rusfеd 2.0
был уже ) ATP Masters 1000 Rome (Outdoor/Clay) ATP Masters 1000 Miami (Outdoor/Hard) Dubai (Outdoor/Hard) Doha (Outdoor/Hard) Rotterdam (Indoor/Hard) Vienna (Indoor/Hard) Los Cabos (Outdoor/Hard) US Open (Outdoor/Hard) ATP Masters 1000 Canada (Outdoor/Hard) Mallorca (Outdoor/Grass) Marseille (Indoor/Hard) Nitto ATP Finals (Indoor/Hard) ATP Masters 1000 Paris (Indoor/Hard) ATP Masters 1000 Shanghai (Outdoor/Hard) St. Petersburg (Indoor/Hard) ATP Masters 1000 Cincinnati (Outdoor/Hard) Sofia (Indoor/Hard) Tokyo (Indoor/Hard) Winston-Salem (Outdoor/Hard) Sydney (Outdoor/Hard)
19.10.2025
_Mike N_
выиграть третьеразрядный турнир - сколько радости однако ! А то время у Саудитов проходил турнир 6 королей, где лучшие теннисисты мира заработали за пару матчей несколько лямов баксов !
19.10.2025
SuperDennis
Молодец! Первый титул за хрен знает сколько времени!
19.10.2025
hant64
Не дождётесь:slight_smile:
19.10.2025
hant64
Я и не выдержал))
19.10.2025
_Mike N_
валенок, оскорбляя других, ты оскорбляешь себя
19.10.2025
hant64
Даниила с победой!! Каюсь, не досмотрел до конца, потому что бесконечный четвёртый гейм в третьем сете меня доканал - выключил после четвёртого нереализованного Даниилом брейка. Тяжёлый матч, тем ценнее титул, пусть и 250-ник, но это придаст Дане мотивации на следующий год, заодно и немного отпустит в плане неверия в себя.
19.10.2025
_Mike N_
на итоговом Кубке Кремля :laughing::laughing::laughing::laughing:
19.10.2025
miker65
А осенний Париж Даня еще не выигрывал?
19.10.2025
Братчанин
Хоть Медведев и выиграл, но скоро все вернется на круги своя..Его время прошло
19.10.2025
miker65
Ждем Даню на итоговом! :grinning:
19.10.2025
Кот-матрос
Кстати, там Муте во 2-м круге снова ждёт Даниила.
19.10.2025
Andrew_BD
Ну вот, наконец-то. Справился.
19.10.2025
инок
Ну, наконец-то. Прорвало. 250 и не без приключений. Надеюсь, это только начало нового пути Дани и его тренерского штаба..)
19.10.2025
alehan.227472
Супер! Удачи в Вене-Париже и вообще! Ужасный год, но конец сезона очен даже и ничего:)
19.10.2025
vladmad_75
Ну слава тебе господи. Таки выиграл турнир. Молодец. Хотя я всё равно на счет паузы своего мнения не изменю ) Тем не менее с победой Даню, может она ему вернет наконец-то мотивацию играть по-настоящему, а не устраивать клоунаду.
19.10.2025
Алехандрохорс
Данила - Мастер! Браво. С первым за 2 года титулом! И на кураже от 21 победы в АТР туре в Вену!
19.10.2025
kolos249
Нейтральный тряхнул стариной. Может ещё не совсем безнадёжен...
19.10.2025
TokTram_
Замордовал Даня француза. После 4го гейма третьего сета, когда Даня чудом не сделал брейк, Муте сдох. Отдельно респект Данее,что наказал понтореза,пожающего с руки )
19.10.2025
vernon s
Неужели Рыбакина в Казахстане живёт?
19.10.2025
nikola mozaev
Даниил, это случилось! Есть титул! Ты доказал всем, что тебя рано списывать со счетов! Ждём продолжения банкета!
19.10.2025
Hitman
Мишка, ну дурачком же выглядишь)) или тебе нравится? когда над тобой уссываются?
19.10.2025
_Mike N_
Даня тоже почти француз, живет в Монако, тренируется во Франции !
19.10.2025
vernon s
Маленький пузатенький клоп - француз, но дочего же вонюч. Всё же Даня додавил его. С победой!
19.10.2025
Hitman
пустот, фу такое писать. Как садовник какой-то.
19.10.2025
_Mike N_
Даня - чемпион ! Идиото из Монако надо и дальше ездить только по турнирам 250, а еще лучше 125 - только там есть шансы на победу !
19.10.2025
инок
Просто потрясающий матч. Муте великолепно играл и Даниилу пришлось сыграть еще лучше. Хотя видно было, что огромная усталость уже, но Даня выдержал!!!
19.10.2025
Кот-матрос
4- гейм - я думал не выдержу... откуда у ледей силы берутся, когда всё на ниточке висит? Они уже падали, а я допивал любимый корвалол...:fearful::scream::rolling_eyes:
19.10.2025
Алексей Х
Это как у Вашингтона в свое время было непреодолимое препятствие в виде Питтсбурга) Только прошли, и сразу кубок Стэнли взяли. Ждём и от Дани кубок большого шлема. А что, а вдруг? (с)
19.10.2025
AZ
Ну наконец-то Медведев родил в муках очередную победу!)))
19.10.2025
рustot
встал с колен
19.10.2025
Eshkin Kot
Француз был хорош! Но Медведева с победой, может эта победа в турнире прибавит уверенности в дальнейшем.
19.10.2025
Кот-матрос
Это офигенный финал был!!! Медведище, лёд тронулся! --------------- Как же это тыжело было, и по игре и физически! Этот Муте покруче Тьена был, тащил буквально всё. Уфф... дальше Даниилу проще будет с психологической стороны, всё таки груз сброшен. --------------- С победой Даня!
19.10.2025
Djin Ignatov
В этом турнире очень повезло Дане ! Игроки были не столь сиольные и поэтому он и Должен был победить что и сделал Победил !! Поздравления ! И надежды на следующий год ! Удачи !!
19.10.2025
А Х
Даниил большой молодец! С долгожданной победой. Соперник очень старался.
19.10.2025
rusfеd 2.0
первый за 2,5 года титул ) молодчик, конечно, боролся как всегда до последнего! продолжил свою традицию не повторяться в своей коллекции с титулами - есть шансы на АО ))
19.10.2025
рustot
Офигеть!! какое супер достижение же выиграть аж 250 очков. наверное Синнера или Алькатраса в финале обыграл? ах нет, Муте какой-то
19.10.2025
Алексей Х
ДААА! Даня, я верил в титул! Просто красавец! Вурдалаки, где вы? :joy:
19.10.2025
+RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+
Медведь , первый титул за два года . Бухаем
19.10.2025
Демеч
Потрясающий, конечно, матч! Очень неуступчивый, резкий и наглый француз сегодня противостоял Даниилу, но всё-таки он его перемолол. Браво,Даня, с победой!!!
19.10.2025
Николай Шибаев
С титулом поздравим Медведева,соперник достался очень неудобный.
19.10.2025
PvsZ
Первый титул за 2 года... ну, теперь попрёт!)
19.10.2025
Zohr Vad
4-й гейм 3-го сета это ....что-то не совсем обыкновенное! Кайфанул!!! Похоже Мунтен - второй осьминог :octopus: тура и первый хлеборез тура. За....бал Даню резанными. Даня - с возвращением!!! Мы ждали этого более 2х лет :)
19.10.2025
capitan76
Ну, наконец-то!!!!
19.10.2025
belaruss
Поклонников игры Даниила с трудной и красивой победой!! Нейтральных идиотов с лазурного побережья со зрадой зрадной и пожеланиями заткнуться,и желательно на очень долго!!
19.10.2025