Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ATP. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

19 октября, 15:46

Медведев стал победителем турнира в Алма-Ате

Руслан Минаев
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

Россиянин Даниил Медведев обыграл француза Корентена Муте в финале турнира в Алма-Ате — 7:5, 4:6, 6:3. Матч длился 2 часа 36 минут.

14-я ракетка мира Медведев сделал за игру 8 эйсов, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов. У 41-й ракетки мира Муте — 1 эйс и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.

29-летний Медведев выиграл 21-й турнир ATP в карьере и первый с 2023 года. До этого россиянин уступил в шести финалах подряд.

Алма-Ата (Казахстан)

Турнир ATP Almaty Open

Призовой фонд 1 055 255 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Даниил Медведев (Россия, 2) — Корантен Муте (Франция, 8) — 7:5, 4:6, 6:3

71

  • hаnt64

    Мы с ним часто в одной больничке встречаемся!

    20.10.2025

  • hаnt64

    А вы из Братска? Там знают такую игру? Медведи в тайге играют!

    20.10.2025

  • Bibliotekar

    Электрикам из Онтарио надо ездить на соревнования электриков, там могут давать бесплатные сандвичи и кофе

    20.10.2025

  • miker65

    Ну тогда весенний Париж пора Дане забирать.

    20.10.2025

  • miker65

    А мы все равно будем ждать его там! Он нас за последние 5 лет к этому приучил!

    20.10.2025

  • Viktor Freond

    на прошлой неделе, говорил что возьмёт этот турнир.... Хотя еле-еле, думал легче будет. Если он сейчас показывает свой максимум, то плоховатенько всё-таки. АО с такой игрой и близко не выиграть, ну разве что Алькараса и Синнера не будет, да даже без них вряд ли

    20.10.2025

  • Wake up,Wendy

    Бублик вон тоже с руки подаёт, имеет право

    19.10.2025

  • hant64

    Какое-то кривоватое у тебя резюме:grin:

    19.10.2025

  • Черемисин57

    Согласен с тобой! Посмотрим что дальше покажет Медведев!!

    19.10.2025

  • fonkom

    Ну-ну) На всякий случай напомню, что за последний месяц российский теннисист Даниил Медведев выиграл один титул, дважды играл в полуфинале, при этом обыграл за этот период 20, 7 и 3 ракетку мирового рейтинга. Это так, для объективности.

    19.10.2025

  • Черемисин57

    Где ты увидел злобу? Простое резюме матча и всё!

    19.10.2025

  • fonkom

    Откуда столько злобы? На Мутэ ставил? Зря.

    19.10.2025

  • Черемисин57

    Нейтральный из Монако еле-еле, на соплях обыграл Мутэ, который 41 в мире! А у адептов нейтрального радости полные штаны!! А что ваш кумир будет делать с игроками из 3го десятка, 2го десятка? Молчу про игроков первой десятки!!! Нейтральному 29 лет, он сбитый лётчик и его удел побеждать на турнирах такого ранга!

    19.10.2025

  • muzsolini

    Понравилось, как казахи за Даню болели. Как за родного. Я, кстати, тоже алматинец. Хотел на теннис пойти, вместо этого на дачу поехал, пока погода тёплая. Там смотрел. И я тоже Даня, кстати. Так получилось, случайно.

    19.10.2025

  • hant64

    Он не прикидывается, это же очевидно.

    19.10.2025

  • oleg.bob

    Браво, браво, браво...

    19.10.2025

  • spartsmen

    мо-ло-дец!

    19.10.2025

  • Alexey Ryabtsov

    Даниил с Победой! Главное вернуть уверенность, остальное всё при нём!!!

    19.10.2025

  • vernon s

    На вопрос нет ответа. Мало ли где хорошо жить.

    19.10.2025

  • fonkom

    Мишка, ну клоун же, реально) тебя не оскрбляют, тебе объясняют, кем ты выглядишь. Задумайся.

    19.10.2025

  • fonkom

    Клоун! Ты мне вчера не ответил - ты действительно дурак или прикидываешься идиотом?)

    19.10.2025

  • fonkom

    Зачем на следующий год? Этот не закончился ещё. Дрейпер и Руне травмированы, продолжать не буду из суеверия...

    19.10.2025

  • 678ugu

    Ну это просто из-за твоих проблем с головой. Может уже что-то растроилось. Не лечишься ведь, как тебе умные люди советуют.

    19.10.2025

  • hаnt64

    В Алма-Ате очень даже неплохо жить.Особенно летом, много дешевых и вкусных фруктов.

    19.10.2025

  • zoolord

    Хотя бы так!

    19.10.2025

  • rusfеd 2.0

    был уже ) ATP Masters 1000 Rome (Outdoor/Clay) ATP Masters 1000 Miami (Outdoor/Hard) Dubai (Outdoor/Hard) Doha (Outdoor/Hard) Rotterdam (Indoor/Hard) Vienna (Indoor/Hard) Los Cabos (Outdoor/Hard) US Open (Outdoor/Hard) ATP Masters 1000 Canada (Outdoor/Hard) Mallorca (Outdoor/Grass) Marseille (Indoor/Hard) Nitto ATP Finals (Indoor/Hard) ATP Masters 1000 Paris (Indoor/Hard) ATP Masters 1000 Shanghai (Outdoor/Hard) St. Petersburg (Indoor/Hard) ATP Masters 1000 Cincinnati (Outdoor/Hard) Sofia (Indoor/Hard) Tokyo (Indoor/Hard) Winston-Salem (Outdoor/Hard) Sydney (Outdoor/Hard)

    19.10.2025

  • _Mike N_

    выиграть третьеразрядный турнир - сколько радости однако ! А то время у Саудитов проходил турнир 6 королей, где лучшие теннисисты мира заработали за пару матчей несколько лямов баксов !

    19.10.2025

  • SuperDennis

    Молодец! Первый титул за хрен знает сколько времени!

    19.10.2025

  • hant64

    Не дождётесь:slight_smile:

    19.10.2025

  • hant64

    Я и не выдержал))

    19.10.2025

  • _Mike N_

    валенок, оскорбляя других, ты оскорбляешь себя

    19.10.2025

  • hant64

    Даниила с победой!! Каюсь, не досмотрел до конца, потому что бесконечный четвёртый гейм в третьем сете меня доканал - выключил после четвёртого нереализованного Даниилом брейка. Тяжёлый матч, тем ценнее титул, пусть и 250-ник, но это придаст Дане мотивации на следующий год, заодно и немного отпустит в плане неверия в себя.

    19.10.2025

  • _Mike N_

    на итоговом Кубке Кремля :laughing::laughing::laughing::laughing:

    19.10.2025

  • miker65

    А осенний Париж Даня еще не выигрывал?

    19.10.2025

  • Братчанин

    Хоть Медведев и выиграл, но скоро все вернется на круги своя..Его время прошло

    19.10.2025

  • miker65

    Ждем Даню на итоговом! :grinning:

    19.10.2025

  • Кот-матрос

    Кстати, там Муте во 2-м круге снова ждёт Даниила.

    19.10.2025

  • Andrew_BD

    Ну вот, наконец-то. Справился.

    19.10.2025

  • инок

    Ну, наконец-то. Прорвало. 250 и не без приключений. Надеюсь, это только начало нового пути Дани и его тренерского штаба..)

    19.10.2025

  • alehan.227472

    Супер! Удачи в Вене-Париже и вообще! Ужасный год, но конец сезона очен даже и ничего:)

    19.10.2025

  • vladmad_75

    Ну слава тебе господи. Таки выиграл турнир. Молодец. Хотя я всё равно на счет паузы своего мнения не изменю ) Тем не менее с победой Даню, может она ему вернет наконец-то мотивацию играть по-настоящему, а не устраивать клоунаду.

    19.10.2025

  • Алехандрохорс

    Данила - Мастер! Браво. С первым за 2 года титулом! И на кураже от 21 победы в АТР туре в Вену!

    19.10.2025

  • kolos249

    Нейтральный тряхнул стариной. Может ещё не совсем безнадёжен...

    19.10.2025

  • TokTram_

    Замордовал Даня француза. После 4го гейма третьего сета, когда Даня чудом не сделал брейк, Муте сдох. Отдельно респект Данее,что наказал понтореза,пожающего с руки )

    19.10.2025

  • vernon s

    Неужели Рыбакина в Казахстане живёт?

    19.10.2025

  • nikola mozaev

    Даниил, это случилось! Есть титул! Ты доказал всем, что тебя рано списывать со счетов! Ждём продолжения банкета!

    19.10.2025

  • Hitman

    Мишка, ну дурачком же выглядишь)) или тебе нравится? когда над тобой уссываются?

    19.10.2025

  • _Mike N_

    Даня тоже почти француз, живет в Монако, тренируется во Франции !

    19.10.2025

  • vernon s

    Маленький пузатенький клоп - француз, но дочего же вонюч. Всё же Даня додавил его. С победой!

    19.10.2025

  • Hitman

    пустот, фу такое писать. Как садовник какой-то.

    19.10.2025

  • _Mike N_

    Даня - чемпион ! Идиото из Монако надо и дальше ездить только по турнирам 250, а еще лучше 125 - только там есть шансы на победу !

    19.10.2025

  • инок

    Просто потрясающий матч. Муте великолепно играл и Даниилу пришлось сыграть еще лучше. Хотя видно было, что огромная усталость уже, но Даня выдержал!!!

    19.10.2025

  • Кот-матрос

    4- гейм - я думал не выдержу... откуда у ледей силы берутся, когда всё на ниточке висит? Они уже падали, а я допивал любимый корвалол...:fearful::scream::rolling_eyes:

    19.10.2025

  • Алексей Х

    Это как у Вашингтона в свое время было непреодолимое препятствие в виде Питтсбурга) Только прошли, и сразу кубок Стэнли взяли. Ждём и от Дани кубок большого шлема. А что, а вдруг? (с)

    19.10.2025

  • AZ

    Ну наконец-то Медведев родил в муках очередную победу!)))

    19.10.2025

  • рustot

    встал с колен

    19.10.2025

  • Eshkin Kot

    Француз был хорош! Но Медведева с победой, может эта победа в турнире прибавит уверенности в дальнейшем.

    19.10.2025

  • Кот-матрос

    Это офигенный финал был!!! Медведище, лёд тронулся! --------------- Как же это тыжело было, и по игре и физически! Этот Муте покруче Тьена был, тащил буквально всё. Уфф... дальше Даниилу проще будет с психологической стороны, всё таки груз сброшен. --------------- С победой Даня!

    19.10.2025

  • Djin Ignatov

    В этом турнире очень повезло Дане ! Игроки были не столь сиольные и поэтому он и Должен был победить что и сделал Победил !! Поздравления ! И надежды на следующий год ! Удачи !!

    19.10.2025

  • А Х

    Даниил большой молодец! С долгожданной победой. Соперник очень старался.

    19.10.2025

  • rusfеd 2.0

    первый за 2,5 года титул ) молодчик, конечно, боролся как всегда до последнего! продолжил свою традицию не повторяться в своей коллекции с титулами - есть шансы на АО ))

    19.10.2025

  • рustot

    Офигеть!! какое супер достижение же выиграть аж 250 очков. наверное Синнера или Алькатраса в финале обыграл? ах нет, Муте какой-то

    19.10.2025

  • Алексей Х

    ДААА! Даня, я верил в титул! Просто красавец! Вурдалаки, где вы? :joy:

    19.10.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Медведь , первый титул за два года . Бухаем

    19.10.2025

  • Демеч

    Потрясающий, конечно, матч! Очень неуступчивый, резкий и наглый француз сегодня противостоял Даниилу, но всё-таки он его перемолол. Браво,Даня, с победой!!!

    19.10.2025

  • Николай Шибаев

    С титулом поздравим Медведева,соперник достался очень неудобный.

    19.10.2025

  • PvsZ

    Первый титул за 2 года... ну, теперь попрёт!)

    19.10.2025

  • Zohr Vad

    4-й гейм 3-го сета это ....что-то не совсем обыкновенное! Кайфанул!!! Похоже Мунтен - второй осьминог :octopus: тура и первый хлеборез тура. За....бал Даню резанными. Даня - с возвращением!!! Мы ждали этого более 2х лет :)

    19.10.2025

  • capitan76

    Ну, наконец-то!!!!

    19.10.2025

  • belaruss

    Поклонников игры Даниила с трудной и красивой победой!! Нейтральных идиотов с лазурного побережья со зрадой зрадной и пожеланиями заткнуться,и желательно на очень долго!!

    19.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Теннис
    Даниил Медведев
    Читайте также
    Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
    Китай пригрозил Японии сокрушительным поражением из-за Тайваня
    Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
    Копылов и Родригес проведут бой на UFC 322 в Нью-Йорке 16 ноября
    Экономика Китая падает на фоне тарифной войны. Что пишут СМИ
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    Популярное видео
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    СКА в спешном порядке меняет состав
    СКА в спешном порядке меняет состав
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    Материалы сюжета Гонка лидеров ATP-тура: Медведев и Рублев против Синнера, Алькараса и других
    Алькарас — о том, что завершит сезон в статусе первой ракетки мира: «Это очень много значит для меня»
    Алькарас стал самым молодым теннисистом после Джоковича с 70 победами в сезоне
    Алькарас победил Музетти на Итоговом турнире ATP
    Зверев надеется встретиться с Синнером в финале Итогового турнира
    Синнер — о победе над Зверевым: «Очень напряженный и близкий матч»
    Синнер победил Зверева и досрочно вышел в полуфинал Итогового турнира ATP
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя