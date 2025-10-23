Медведев уступил Муте во втором круге турнира в Вене

Россиянин Даниил Медведев проиграл французу Корентену Муте во втором круге турнира в Вене — 6:7 (3:7), 4:6. Матч длился 2 часа 16 минут. 14-я ракетка мира Медведев сделал за игру 6 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. У 36-й ракетки Муте — 1 эйс, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 6. 19 октября Муте уступил Медведеву в финале турнира в Алма-Ате. Француз вышел в четвертьфинал и встретится с победителем матча Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Лоренцо Музетти (Италия). Медведев проиграл и снова поругался с судьей. Даниил не выдержал победного темпа Вена (Австрия) Турнир ATP Erste Bank Open Призовой фонд 2 736 875 евро Закрытые корты, хард Одиночный разряд Второй круг Корентен Муте (Франция) — Даниил Медведев (Россия, 6) — 7:6 (7:3), 6:4

Иван Берлиоз пусть дома сидит и мучается там всласть........... 24.10.2025

Nick280881 Пришёл пациент к урологу. Пациент: Доктор, мне 65 лет и я не могу уже заниматься сексом. Доктор: Ну, в вашем возрасте это нормально. Пациент: Да, но моему соседу 80 лет, а он говорит что может. Доктор: Ну так и вы тоже говорите... 24.10.2025

Saiga-спринтер Бегаю еженедельно каждую субботу в свои почти 70. В годы спортсменом бегал еженедельно кроссы 10-12 км., кроме 9-10 тренировок еженедельных в легкой атлетике. 24.10.2025

Nick280881 Ну иди пробеги километров 10, хоть и с паузами. И так несколько дней подряд. 24.10.2025

_Mike N_ и в турнирах для детей, там у Дани есть шансы !:laughing::laughing::laughing: 24.10.2025

Братчанин Вашему Дане надо зачехлять ракетку! 24.10.2025

fonkom Денег не дам, вдруг пропьёшь. Напиши адрес, куда привезти хлеб и макароны. 23.10.2025

fonkom Как говорил Марат:" Санторо может проиграть кому угодно, но меня обыграет") Тут, видимо, какая-то смесь неудобности стиля и разлражения от того, что "не могу обыграть этого слабака". И одно цепляется за другое, а дальше эффект снежного кома. А Мутэ... Даже в лайве за счётом сегодня было утомительно следить, а каково играть или болеть) 23.10.2025

Дмитрий Ушкачев Вот ты вспомнил этого гвардейца кардинала, который гораздо большего добился в парах, но Марата он выбешивал в одиночке - это было что-то из подсознательного... 23.10.2025

hant64 Ну явно же лучше стал играть (кроме сегодняшнего матча), чем даже три месяца ещё назад. Сегодня да, он был плох, но кто может быть хорош, когда физуха если не на нуле, то недалеко от него? 23.10.2025

Кот-матрос Ты вроде в возрасте, а такую хрень несёшь. Кроме номера ракеток ничего не видишь. Забыл ещё про французский паспорт добавить.:grin: 23.10.2025

Кот-матрос Проигрышь тайбрейка и на физике явно сказался (два в одном) 23.10.2025

Кот-матрос Конечно тяжело, спору нет, но я именно о ключевом проигрыше и дальше всё стало ясно. Думаю всё же Даниилу хватило бы сил на 2-й сет при выигрыше тая. 23.10.2025

Skorz. Его лихорадить будет на постоянке . Нужно просто понять , когда и на какой период , его психологическая система , готова работать устойчиво . Понятно , что ранее добытые титулы , просто так не дались , а затяжные игры ...выкашивают нервные клетки. Думаю , следующую игру проведет на мажоре !))) 23.10.2025

DmitryU как только СЭ написал про Даню в пути на 2м титулом, что на этом всё.. когда ж они научатся. 23.10.2025

IQ-87% Е мое -не ужели возвращение на вершину откладывается 23.10.2025

fonkom Мутэ для Медведева, как Санторо для Сафина) Такие они, вредные французы) 23.10.2025

Slim Tallers Нужно играть в турнирах своего уровня - Казахстане,Кыргызстане,Таджикистане и подобных. Тогда и победы будут. 23.10.2025

Saiga-спринтер Теннис далеко не самым интенсивный вид спорта. Игровых пауз больше чем достаточно. и якобы "тяжелейшего графика", для хорошо тренированного игрока, там нет по определению. Идиото из Монако просто хреново тренированный. 23.10.2025

SuperDennis Муте взял реванш за проигранный финал. 23.10.2025

Алехандрохорс Спасибо за комплимент. Но подряд два полуфинала, и тутул в конце сезона кого угодно замучают. А в теннис он таки играет лучше всех в России и лучше почти всего мира ( кроме 12-15 человек). На следующей неделе Даниил опять первая ракетка России и скажите, что незаслуженно). 23.10.2025

Leonid Schukin Судье руку не пожал -хам. 23.10.2025

рustot и шапку!! 23.10.2025

Алехандрохорс Даня реально устал. Бросить камень не могу в его сторону. Боролся, порой феерил, но вот устал.... Желаю ему отдохнуть перед Парижем, дойти там до полуфинала и ехать отдыхать, а затем готовиться к новому сезону с чувством хорошо проделанной работы.) 23.10.2025

hant64 Сегодня Даниил еле на ногах стоял - не буквально, но физика просела. Он просто устал, вымотан. 23.10.2025

Sinaron Даня перед выходом на корт забыл снять казахский халат? 23.10.2025

Черемисин57 Фантазёр этот Джин! 23.10.2025

hant64 Синнером хотел вчера Джин Игнатов проверить - после Мутэ.:slight_smile: 23.10.2025

рustot Идиото из Монако. Это диагноз его 23.10.2025

Viktor Freond ой, можно подумать когда в Шанхае проигрывал или в Пекине была лучше игра... Его уровень игры на сегодня +- как у Муте, в воскресенье выиграл, сегодня проиграл.... Так последний турнир у него в Париже, пойдёт отдыхать 23.10.2025

hant64 Сегодня было грустно смотреть на игру Медведева - но первый сет я всё же выдержал до конца, хотя уже при счёте 2:3 для себя решил, что Даниилу сегодня не светит. Видно, что он просто смертельно устал, ему нужен отдых - простой человеческий отдых. Второй сет не смотрел, просто уже невмоготу это было наблюдать. 23.10.2025

fonkom Злой гений. 23.10.2025

Osokin L Смешнее этого факта только писанина сэ о втором титуле :grinning: 23.10.2025

Дмитрий Ушкачев Этот - его преследует. Обратку кинул. Даня - дурень, что не отдохнул неделю. Что ему Итоговый - просто удвоенные деньги. Муте выиграл решающие мячи. Он не сильнее Медведева, но - мотивированнее. 23.10.2025

Soulles2 Не долго мучилась старушка в высоковольтных проводах (с) 23.10.2025

Николай Шибаев У него их с десяток уже... 23.10.2025

инок Даня сегодня не играл, а мучился так, что все закономерно. И так 3 турнира подряд провёл хорошо, видно что он очень устал. 23.10.2025

alehan.227471 нда, медведев опять за старое-:( 23.10.2025

Дмитрий Ушкачев У Дани появился личный соперник. 23.10.2025

Alexey Ryabtsov Предыдущие комметаторы правы! Даниил, видно, очень устал! Моментами класс его был виден, но сил, только их не хватило! Даниил успехов!!! 23.10.2025

Viktor Freond Не смотрел, но не удивлён, игры не было и на прошлой неделе как я говорил, она улучшилась, но всё плохо все равно. 23.10.2025

А Х Этот клоп-хлеборез Мутет, конечно, крови попьёт еще не только Медведеву. 23.10.2025

kolos249 Совсем недавно поклонницы нейтрального кричали, что он сейчас как попрёт в гору. Однако, недолго музыка играла, всё вернулось на круги своя, привычный уже вылет с треском. 23.10.2025

Черемисин57 Браво, Мутен! Настоящий боец с характером, в отличии от плюшевого Боржеша!! Сумел взять реванш у 14ой ракетки мира Медведева!!! Кто - то из форумчан хотел встречи Медведева с Синнером, чтобы узнать реальную силу Медведева! Так её видимо может совсем не быть и в будущем, так как реальную силу нейтрального проверил 36ой в мире Муте! Зачем нужен для этого Синнер? П.С. Да и Кафельников может теперь спать спокойно- Медведев скорее всего не обойдёт его по количеству титулов! 23.10.2025

TokTram_ Даня пытается снова войти в ритм длительных соревнований. Который потерял из-за последних полугодичных отстойных результатов. 23.10.2025

Николай Шибаев Играл примитивно,вновь эти мягкие высокие перебрасывания мяча,весь матч в зачите,абсолютно не знает как играть у сетки! 23.10.2025

miker65 Лягушатник- красавчик! Взял таки реванш. И играл разнообразненько. И я давненько уже не видел успешных нижних детских подач. Пожалуй только Киргиз с Фернанделем их постоянно практиковали. 23.10.2025

Nick280881 Сам виноват, завалил почти весь сезон, теперь приходится наверстывать. 23.10.2025

Nick280881 Где-то на тай-брейке "закончился бензин". Сил бегать по задней линии не было, начал идти к сетке почти в каждом розыгрыше. Часто удачно, но все же это игра Муте, а не его. 23.10.2025

Кот-матрос Нет,не по физике он проиграл, а на тае! 3:1 ведёт и 0:6 мини баранку схватил.:hushed: ------------ Вот Алехандрохорс его защищает, а напрасно, Даниил часто готов сам себя закопать. 23.10.2025

nikola mozaev Сегодня Даниил уступил Муте, но в обоих сетах боролся до конца. Первый Медведев вполне мог забирать, а начиная с середины второго француз смотрелся лучше. Теперь Даниилу нужно отдохнуть перед турниром в Париже. 23.10.2025

инок Медведев выглядит и играет сегодня так, что ему лучше ехать домой и отдыхать. Он играет в теннис уже 5 неделю подряд и везде проходил достаточно далеко, график тяжелейший и сегодня это очень хорошо было заметно. 23.10.2025

Zohr Vad Выжитый лимон не может быть таким же кислым, как свежий... Даня сегодня - выжитый лимон. А главного хлебореза и фокусника тура - с победой. 23.10.2025