Медведев уступил Муте во втором круге турнира в Вене

Россиянин Даниил Медведев проиграл французу Корентену Муте во втором круге турнира в Вене — 6:7 (3:7), 4:6. Матч длился 2 часа 16 минут.
14-я ракетка мира Медведев сделал за игру 6 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. У 36-й ракетки Муте — 1 эйс, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 6.
19 октября Муте уступил Медведеву в финале турнира в Алма-Ате.
Француз вышел в четвертьфинал и встретится с победителем матча Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Лоренцо Музетти (Италия).
Вена (Австрия)
Турнир ATP Erste Bank Open
Призовой фонд 2 736 875 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Корентен Муте (Франция) — Даниил Медведев (Россия, 6) — 7:6 (7:3), 6:4
Иван Берлиоз
пусть дома сидит и мучается там всласть...........
24.10.2025
Nick280881
Пришёл пациент к урологу. Пациент: Доктор, мне 65 лет и я не могу уже заниматься сексом. Доктор: Ну, в вашем возрасте это нормально. Пациент: Да, но моему соседу 80 лет, а он говорит что может. Доктор: Ну так и вы тоже говорите...
24.10.2025
Saiga-спринтер
Бегаю еженедельно каждую субботу в свои почти 70. В годы спортсменом бегал еженедельно кроссы 10-12 км., кроме 9-10 тренировок еженедельных в легкой атлетике.
24.10.2025
Nick280881
Ну иди пробеги километров 10, хоть и с паузами. И так несколько дней подряд.
24.10.2025
_Mike N_
и в турнирах для детей, там у Дани есть шансы !:laughing::laughing::laughing:
24.10.2025
Братчанин
Вашему Дане надо зачехлять ракетку!
24.10.2025
fonkom
Денег не дам, вдруг пропьёшь. Напиши адрес, куда привезти хлеб и макароны.
23.10.2025
fonkom
Как говорил Марат:" Санторо может проиграть кому угодно, но меня обыграет") Тут, видимо, какая-то смесь неудобности стиля и разлражения от того, что "не могу обыграть этого слабака". И одно цепляется за другое, а дальше эффект снежного кома. А Мутэ... Даже в лайве за счётом сегодня было утомительно следить, а каково играть или болеть)
23.10.2025
Дмитрий Ушкачев
Вот ты вспомнил этого гвардейца кардинала, который гораздо большего добился в парах, но Марата он выбешивал в одиночке - это было что-то из подсознательного...
23.10.2025
hant64
Ну явно же лучше стал играть (кроме сегодняшнего матча), чем даже три месяца ещё назад. Сегодня да, он был плох, но кто может быть хорош, когда физуха если не на нуле, то недалеко от него?
23.10.2025
emedemov
23.10.2025
Кот-матрос
Ты вроде в возрасте, а такую хрень несёшь. Кроме номера ракеток ничего не видишь. Забыл ещё про французский паспорт добавить.:grin:
23.10.2025
Кот-матрос
Проигрышь тайбрейка и на физике явно сказался (два в одном)
23.10.2025
Кот-матрос
Конечно тяжело, спору нет, но я именно о ключевом проигрыше и дальше всё стало ясно. Думаю всё же Даниилу хватило бы сил на 2-й сет при выигрыше тая.
23.10.2025
Skorz.
Его лихорадить будет на постоянке . Нужно просто понять , когда и на какой период , его психологическая система , готова работать устойчиво . Понятно , что ранее добытые титулы , просто так не дались , а затяжные игры ...выкашивают нервные клетки. Думаю , следующую игру проведет на мажоре !)))
23.10.2025
DmitryU
как только СЭ написал про Даню в пути на 2м титулом, что на этом всё.. когда ж они научатся.
23.10.2025
IQ-87%
Е мое -не ужели возвращение на вершину откладывается
23.10.2025
fonkom
Мутэ для Медведева, как Санторо для Сафина) Такие они, вредные французы)
23.10.2025
Slim Tallers
Нужно играть в турнирах своего уровня - Казахстане,Кыргызстане,Таджикистане и подобных. Тогда и победы будут.
23.10.2025
Saiga-спринтер
Теннис далеко не самым интенсивный вид спорта. Игровых пауз больше чем достаточно. и якобы "тяжелейшего графика", для хорошо тренированного игрока, там нет по определению. Идиото из Монако просто хреново тренированный.
23.10.2025
SuperDennis
Муте взял реванш за проигранный финал.
23.10.2025
Алехандрохорс
Спасибо за комплимент. Но подряд два полуфинала, и тутул в конце сезона кого угодно замучают. А в теннис он таки играет лучше всех в России и лучше почти всего мира ( кроме 12-15 человек). На следующей неделе Даниил опять первая ракетка России и скажите, что незаслуженно).
23.10.2025
Leonid Schukin
Судье руку не пожал -хам.
23.10.2025
рustot
и шапку!!
23.10.2025
Алехандрохорс
Даня реально устал. Бросить камень не могу в его сторону. Боролся, порой феерил, но вот устал.... Желаю ему отдохнуть перед Парижем, дойти там до полуфинала и ехать отдыхать, а затем готовиться к новому сезону с чувством хорошо проделанной работы.)
23.10.2025
hant64
Сегодня Даниил еле на ногах стоял - не буквально, но физика просела. Он просто устал, вымотан.
23.10.2025
Sinaron
Даня перед выходом на корт забыл снять казахский халат?
23.10.2025
Черемисин57
Фантазёр этот Джин!
23.10.2025
hant64
Синнером хотел вчера Джин Игнатов проверить - после Мутэ.:slight_smile:
23.10.2025
рustot
Идиото из Монако. Это диагноз его
23.10.2025
Viktor Freond
ой, можно подумать когда в Шанхае проигрывал или в Пекине была лучше игра... Его уровень игры на сегодня +- как у Муте, в воскресенье выиграл, сегодня проиграл.... Так последний турнир у него в Париже, пойдёт отдыхать
23.10.2025
hant64
Сегодня было грустно смотреть на игру Медведева - но первый сет я всё же выдержал до конца, хотя уже при счёте 2:3 для себя решил, что Даниилу сегодня не светит. Видно, что он просто смертельно устал, ему нужен отдых - простой человеческий отдых. Второй сет не смотрел, просто уже невмоготу это было наблюдать.
23.10.2025
fonkom
Злой гений.
23.10.2025
Osokin L
Смешнее этого факта только писанина сэ о втором титуле :grinning:
23.10.2025
Дмитрий Ушкачев
Этот - его преследует. Обратку кинул. Даня - дурень, что не отдохнул неделю. Что ему Итоговый - просто удвоенные деньги. Муте выиграл решающие мячи. Он не сильнее Медведева, но - мотивированнее.
23.10.2025
Soulles2
Не долго мучилась старушка в высоковольтных проводах (с)
23.10.2025
Николай Шибаев
У него их с десяток уже...
23.10.2025
инок
Даня сегодня не играл, а мучился так, что все закономерно. И так 3 турнира подряд провёл хорошо, видно что он очень устал.
23.10.2025
alehan.227471
нда, медведев опять за старое-:(
23.10.2025
Дмитрий Ушкачев
У Дани появился личный соперник.
23.10.2025
Alexey Ryabtsov
Предыдущие комметаторы правы! Даниил, видно, очень устал! Моментами класс его был виден, но сил, только их не хватило! Даниил успехов!!!
23.10.2025
Viktor Freond
Не смотрел, но не удивлён, игры не было и на прошлой неделе как я говорил, она улучшилась, но всё плохо все равно.
23.10.2025
А Х
Этот клоп-хлеборез Мутет, конечно, крови попьёт еще не только Медведеву.
23.10.2025
kolos249
Совсем недавно поклонницы нейтрального кричали, что он сейчас как попрёт в гору. Однако, недолго музыка играла, всё вернулось на круги своя, привычный уже вылет с треском.
23.10.2025
Черемисин57
Браво, Мутен! Настоящий боец с характером, в отличии от плюшевого Боржеша!! Сумел взять реванш у 14ой ракетки мира Медведева!!! Кто - то из форумчан хотел встречи Медведева с Синнером, чтобы узнать реальную силу Медведева! Так её видимо может совсем не быть и в будущем, так как реальную силу нейтрального проверил 36ой в мире Муте! Зачем нужен для этого Синнер? П.С. Да и Кафельников может теперь спать спокойно- Медведев скорее всего не обойдёт его по количеству титулов!
23.10.2025
TokTram_
Даня пытается снова войти в ритм длительных соревнований. Который потерял из-за последних полугодичных отстойных результатов.
23.10.2025
Николай Шибаев
Играл примитивно,вновь эти мягкие высокие перебрасывания мяча,весь матч в зачите,абсолютно не знает как играть у сетки!
23.10.2025
miker65
Лягушатник- красавчик! Взял таки реванш. И играл разнообразненько. И я давненько уже не видел успешных нижних детских подач. Пожалуй только Киргиз с Фернанделем их постоянно практиковали.
23.10.2025
Nick280881
Сам виноват, завалил почти весь сезон, теперь приходится наверстывать.
23.10.2025
Nick280881
Где-то на тай-брейке "закончился бензин". Сил бегать по задней линии не было, начал идти к сетке почти в каждом розыгрыше. Часто удачно, но все же это игра Муте, а не его.
23.10.2025
Кот-матрос
Нет,не по физике он проиграл, а на тае! 3:1 ведёт и 0:6 мини баранку схватил.:hushed: ------------ Вот Алехандрохорс его защищает, а напрасно, Даниил часто готов сам себя закопать.
23.10.2025
nikola mozaev
Сегодня Даниил уступил Муте, но в обоих сетах боролся до конца. Первый Медведев вполне мог забирать, а начиная с середины второго француз смотрелся лучше. Теперь Даниилу нужно отдохнуть перед турниром в Париже.
23.10.2025
инок
Медведев выглядит и играет сегодня так, что ему лучше ехать домой и отдыхать. Он играет в теннис уже 5 неделю подряд и везде проходил достаточно далеко, график тяжелейший и сегодня это очень хорошо было заметно.
23.10.2025
Zohr Vad
Выжитый лимон не может быть таким же кислым, как свежий... Даня сегодня - выжитый лимон. А главного хлебореза и фокусника тура - с победой.
23.10.2025
А Х
Читалось. Дане сезон надо заканчивать, сил набираться
23.10.2025