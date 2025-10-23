Видео
23 октября, 19:02

Медведев уступил Муте во втором круге турнира в Вене

Руслан Минаев
Даниил Медведев.
Фото AFP

Россиянин Даниил Медведев проиграл французу Корентену Муте во втором круге турнира в Вене — 6:7 (3:7), 4:6. Матч длился 2 часа 16 минут.

14-я ракетка мира Медведев сделал за игру 6 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. У 36-й ракетки Муте — 1 эйс, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 6.

19 октября Муте уступил Медведеву в финале турнира в Алма-Ате.

Француз вышел в четвертьфинал и встретится с победителем матча Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Лоренцо Музетти (Италия).

Даниил Медведев.Медведев проиграл и снова поругался с судьей. Даниил не выдержал победного темпа

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open

Призовой фонд 2 736 875 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Корентен Муте (Франция) — Даниил Медведев (Россия, 6) — 7:6 (7:3), 6:4

56

  • Иван Берлиоз

    пусть дома сидит и мучается там всласть...........

    24.10.2025

  • Nick280881

    Пришёл пациент к урологу. Пациент: Доктор, мне 65 лет и я не могу уже заниматься сексом. Доктор: Ну, в вашем возрасте это нормально. Пациент: Да, но моему соседу 80 лет, а он говорит что может. Доктор: Ну так и вы тоже говорите...

    24.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Бегаю еженедельно каждую субботу в свои почти 70. В годы спортсменом бегал еженедельно кроссы 10-12 км., кроме 9-10 тренировок еженедельных в легкой атлетике.

    24.10.2025

  • Nick280881

    Ну иди пробеги километров 10, хоть и с паузами. И так несколько дней подряд.

    24.10.2025

  • _Mike N_

    и в турнирах для детей, там у Дани есть шансы !:laughing::laughing::laughing:

    24.10.2025

  • Братчанин

    Вашему Дане надо зачехлять ракетку!

    24.10.2025

  • fonkom

    Денег не дам, вдруг пропьёшь. Напиши адрес, куда привезти хлеб и макароны.

    23.10.2025

  • fonkom

    Как говорил Марат:" Санторо может проиграть кому угодно, но меня обыграет") Тут, видимо, какая-то смесь неудобности стиля и разлражения от того, что "не могу обыграть этого слабака". И одно цепляется за другое, а дальше эффект снежного кома. А Мутэ... Даже в лайве за счётом сегодня было утомительно следить, а каково играть или болеть)

    23.10.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Вот ты вспомнил этого гвардейца кардинала, который гораздо большего добился в парах, но Марата он выбешивал в одиночке - это было что-то из подсознательного...

    23.10.2025

  • hant64

    Ну явно же лучше стал играть (кроме сегодняшнего матча), чем даже три месяца ещё назад. Сегодня да, он был плох, но кто может быть хорош, когда физуха если не на нуле, то недалеко от него?

    23.10.2025

  • emedemov

    Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста... Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на пачку самых дешевых макарон. Мне много не надо, только протянуть несколько дней пока ищу работу... Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личном сообщении. Я обязательно верну! Пополнитe, пожaлуйстa, номeр тeлeфонa нa любую сумму: 8 (952) 133-65-10 (баланс номера телефона у оператора или по СБП) Заранее большое Вам человеческое спасибо

    23.10.2025

  • Кот-матрос

    Ты вроде в возрасте, а такую хрень несёшь. Кроме номера ракеток ничего не видишь. Забыл ещё про французский паспорт добавить.:grin:

    23.10.2025

  • Кот-матрос

    Проигрышь тайбрейка и на физике явно сказался (два в одном)

    23.10.2025

  • Кот-матрос

    Конечно тяжело, спору нет, но я именно о ключевом проигрыше и дальше всё стало ясно. Думаю всё же Даниилу хватило бы сил на 2-й сет при выигрыше тая.

    23.10.2025

  • Skorz.

    Его лихорадить будет на постоянке . Нужно просто понять , когда и на какой период , его психологическая система , готова работать устойчиво . Понятно , что ранее добытые титулы , просто так не дались , а затяжные игры ...выкашивают нервные клетки. Думаю , следующую игру проведет на мажоре !)))

    23.10.2025

  • DmitryU

    как только СЭ написал про Даню в пути на 2м титулом, что на этом всё.. когда ж они научатся.

    23.10.2025

  • IQ-87%

    Е мое -не ужели возвращение на вершину откладывается

    23.10.2025

  • fonkom

    Мутэ для Медведева, как Санторо для Сафина) Такие они, вредные французы)

    23.10.2025

  • Slim Tallers

    Нужно играть в турнирах своего уровня - Казахстане,Кыргызстане,Таджикистане и подобных. Тогда и победы будут.

    23.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Теннис далеко не самым интенсивный вид спорта. Игровых пауз больше чем достаточно. и якобы "тяжелейшего графика", для хорошо тренированного игрока, там нет по определению. Идиото из Монако просто хреново тренированный.

    23.10.2025

  • SuperDennis

    Муте взял реванш за проигранный финал.

    23.10.2025

  • Алехандрохорс

    Спасибо за комплимент. Но подряд два полуфинала, и тутул в конце сезона кого угодно замучают. А в теннис он таки играет лучше всех в России и лучше почти всего мира ( кроме 12-15 человек). На следующей неделе Даниил опять первая ракетка России и скажите, что незаслуженно).

    23.10.2025

  • Leonid Schukin

    Судье руку не пожал -хам.

    23.10.2025

  • рustot

    и шапку!!

    23.10.2025

  • Алехандрохорс

    Даня реально устал. Бросить камень не могу в его сторону. Боролся, порой феерил, но вот устал.... Желаю ему отдохнуть перед Парижем, дойти там до полуфинала и ехать отдыхать, а затем готовиться к новому сезону с чувством хорошо проделанной работы.)

    23.10.2025

  • hant64

    Сегодня Даниил еле на ногах стоял - не буквально, но физика просела. Он просто устал, вымотан.

    23.10.2025

  • Sinaron

    Даня перед выходом на корт забыл снять казахский халат?

    23.10.2025

  • Черемисин57

    Фантазёр этот Джин!

    23.10.2025

  • hant64

    Синнером хотел вчера Джин Игнатов проверить - после Мутэ.:slight_smile:

    23.10.2025

  • рustot

    Идиото из Монако. Это диагноз его

    23.10.2025

  • Viktor Freond

    ой, можно подумать когда в Шанхае проигрывал или в Пекине была лучше игра... Его уровень игры на сегодня +- как у Муте, в воскресенье выиграл, сегодня проиграл.... Так последний турнир у него в Париже, пойдёт отдыхать

    23.10.2025

  • hant64

    Сегодня было грустно смотреть на игру Медведева - но первый сет я всё же выдержал до конца, хотя уже при счёте 2:3 для себя решил, что Даниилу сегодня не светит. Видно, что он просто смертельно устал, ему нужен отдых - простой человеческий отдых. Второй сет не смотрел, просто уже невмоготу это было наблюдать.

    23.10.2025

  • fonkom

    Злой гений.

    23.10.2025

  • Osokin L

    Смешнее этого факта только писанина сэ о втором титуле :grinning:

    23.10.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Этот - его преследует. Обратку кинул. Даня - дурень, что не отдохнул неделю. Что ему Итоговый - просто удвоенные деньги. Муте выиграл решающие мячи. Он не сильнее Медведева, но - мотивированнее.

    23.10.2025

  • Soulles2

    Не долго мучилась старушка в высоковольтных проводах (с)

    23.10.2025

  • Николай Шибаев

    У него их с десяток уже...

    23.10.2025

  • инок

    Даня сегодня не играл, а мучился так, что все закономерно. И так 3 турнира подряд провёл хорошо, видно что он очень устал.

    23.10.2025

  • alehan.227471

    нда, медведев опять за старое-:(

    23.10.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    У Дани появился личный соперник.

    23.10.2025

  • Alexey Ryabtsov

    Предыдущие комметаторы правы! Даниил, видно, очень устал! Моментами класс его был виден, но сил, только их не хватило! Даниил успехов!!!

    23.10.2025

  • Viktor Freond

    Не смотрел, но не удивлён, игры не было и на прошлой неделе как я говорил, она улучшилась, но всё плохо все равно.

    23.10.2025

  • А Х

    Этот клоп-хлеборез Мутет, конечно, крови попьёт еще не только Медведеву.

    23.10.2025

  • kolos249

    Совсем недавно поклонницы нейтрального кричали, что он сейчас как попрёт в гору. Однако, недолго музыка играла, всё вернулось на круги своя, привычный уже вылет с треском.

    23.10.2025

  • Черемисин57

    Браво, Мутен! Настоящий боец с характером, в отличии от плюшевого Боржеша!! Сумел взять реванш у 14ой ракетки мира Медведева!!! Кто - то из форумчан хотел встречи Медведева с Синнером, чтобы узнать реальную силу Медведева! Так её видимо может совсем не быть и в будущем, так как реальную силу нейтрального проверил 36ой в мире Муте! Зачем нужен для этого Синнер? П.С. Да и Кафельников может теперь спать спокойно- Медведев скорее всего не обойдёт его по количеству титулов!

    23.10.2025

  • TokTram_

    Даня пытается снова войти в ритм длительных соревнований. Который потерял из-за последних полугодичных отстойных результатов.

    23.10.2025

  • Николай Шибаев

    Играл примитивно,вновь эти мягкие высокие перебрасывания мяча,весь матч в зачите,абсолютно не знает как играть у сетки!

    23.10.2025

  • miker65

    Лягушатник- красавчик! Взял таки реванш. И играл разнообразненько. И я давненько уже не видел успешных нижних детских подач. Пожалуй только Киргиз с Фернанделем их постоянно практиковали.

    23.10.2025

  • Nick280881

    Сам виноват, завалил почти весь сезон, теперь приходится наверстывать.

    23.10.2025

  • Nick280881

    Где-то на тай-брейке "закончился бензин". Сил бегать по задней линии не было, начал идти к сетке почти в каждом розыгрыше. Часто удачно, но все же это игра Муте, а не его.

    23.10.2025

  • Кот-матрос

    Нет,не по физике он проиграл, а на тае! 3:1 ведёт и 0:6 мини баранку схватил.:hushed: ------------ Вот Алехандрохорс его защищает, а напрасно, Даниил часто готов сам себя закопать.

    23.10.2025

  • nikola mozaev

    Сегодня Даниил уступил Муте, но в обоих сетах боролся до конца. Первый Медведев вполне мог забирать, а начиная с середины второго француз смотрелся лучше. Теперь Даниилу нужно отдохнуть перед турниром в Париже.

    23.10.2025

  • инок

    Медведев выглядит и играет сегодня так, что ему лучше ехать домой и отдыхать. Он играет в теннис уже 5 неделю подряд и везде проходил достаточно далеко, график тяжелейший и сегодня это очень хорошо было заметно.

    23.10.2025

  • Zohr Vad

    Выжитый лимон не может быть таким же кислым, как свежий... Даня сегодня - выжитый лимон. А главного хлебореза и фокусника тура - с победой.

    23.10.2025

  • А Х

    Читалось. Дане сезон надо заканчивать, сил набираться

    23.10.2025

