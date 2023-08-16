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Сегодня, 11:30

Медведев — Музетти и другие игры: расписание матчей дня в Цинциннати 16 августа

Даниил Медведев сыграет с Лоренцо Музетти на турнире в Цинциннати 16 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Даниил Медведев.
Фото Getty Images
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16 августа, в среду, состоятся матчи 2-го круга турнира ATP 1000 серии Masters в Цинциннати (США). Соревнования проходят с 13 по 20 августа. Россию в мужской сетке представляет третья ракетка мира Даниил Медведев. 27-летний теннисист сыграет с 18-м номером мирового рейтинга Лоренцо Музетти из Италии. Начало матча — 18.00.

Расписание матчей:

16 августа

Уго Умбер (Франция) — Томми Пол (США) — 18.00

Александр Зверев (Германия) — Йосихито Нисиока (Япония) — 18.00

Лоренцо Музетти (Италия) — Даниил Медведев (Россия)

Янник Синнер (Италия) — Душан Лайович (Сербия) — 19.30

Лоренцо Сонего (Италия) — Тейлор Фритц (США) — 19.30

Макс Перселл (Австралия) — Каспер Рууд (Норвегия) — 19.30

Стефанос Циципас (Греция) — Бен Шелтон (США) — 21.00

Хуберт Хуркач (Польша) — Борна Чорич (Хорватия) — 21.00

Гаэль Монфис (Франция) — Алекс де Минор (Австралия) — 21.00

Хольгер Руне (Дания) — Маккензи Макдональд (США) — 22.30

17 августа

Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Новак Джокович (Сербия) — 2.00

Фрэнсис Тиафо (США) — Стэн Вавринка (Швейцария) — 3.00

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Теннис
Даниил Медведев
Новак Джокович
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