Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ATP. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

9 апреля, 21:45

Медведев вышел в третий круг «мастерса» в Монте-Карло

Руслан Минаев
Даниил Медведев.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Россиянин Даниил Медведев победил француза Александра Мюллера во втором круге турнира серии ATP 1000 в Монте-Карло — 7:6 (8:6), 5:7, 6:2.

Матч длился 2 часа 47 минут. Медведев за игру сделал 7 эйсов, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. У Мюллера — 1 эйс, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 6.

Во втором сете при счете 5:4 россиянин подавал на матч, но проиграл три гейма подряд и уступил в партии.

Соперником Медведева в третьем круге «мастерса» станет австралиец Алекс Де Минаур.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 6 128 940 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 9) — Александр Мюллер (Франция) — 7:6 (8:6), 5:7, 6:2

24
Теннис
Даниил Медведев
Читайте также
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
«Флорида» победила «Тампу» в первом матче Кубка Стэнли-2025
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
У лучшего россиянина в UFC пытаются отобрать титул чемпиона?
Определились все полуфиналисты Кубка Гагарина-2025
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Популярное видео
«Салават Юлаев» и «Локомотив» — в полуфинале
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета Гонка лидеров ATP-тура: Медведев и Рублев против Синнера, Алькараса и других
Джокович заявил, что мог бы в будущем стать тренером Медведева
Джокович: «Я все еще чувствую желание играть, страсть к соревнованиям всегда при мне»
Жеребьевка в Мадриде: Рублев, Медведев и Андреева узнали первых соперников
Алькарас: «Я уезжаю из Барселоны с гордостью за то, что отдал все силы»
Рублев низко оценивает свои шансы защитить титул на «мастерсе» в Мадриде
Рублев: «Мне не знакомо чувство, когда выигрываешь титул и становишься первым в мире»
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя