Медведев вышел в третий круг «мастерса» в Монте-Карло

9 апреля, 21:45
Россиянин Даниил Медведев победил француза Александра Мюллера во втором круге турнира серии ATP 1000 в Монте-Карло — 7:6 (8:6), 5:7, 6:2.
Матч длился 2 часа 47 минут. Медведев за игру сделал 7 эйсов, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. У Мюллера — 1 эйс, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 6.
Во втором сете при счете 5:4 россиянин подавал на матч, но проиграл три гейма подряд и уступил в партии.
Соперником Медведева в третьем круге «мастерса» станет австралиец Алекс Де Минаур.
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 6 128 940 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Даниил Медведев (Россия, 9) — Александр Мюллер (Франция) — 7:6 (8:6), 5:7, 6:2