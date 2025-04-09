Медведев вышел в третий круг «мастерса» в Монте-Карло

Россиянин Даниил Медведев победил француза Александра Мюллера во втором круге турнира серии ATP 1000 в Монте-Карло — 7:6 (8:6), 5:7, 6:2.

Матч длился 2 часа 47 минут. Медведев за игру сделал 7 эйсов, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. У Мюллера — 1 эйс, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 6.

Во втором сете при счете 5:4 россиянин подавал на матч, но проиграл три гейма подряд и уступил в партии.

Соперником Медведева в третьем круге «мастерса» станет австралиец Алекс Де Минаур.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 6 128 940 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 9) — Александр Мюллер (Франция) — 7:6 (8:6), 5:7, 6:2