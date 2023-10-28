Медведев на тай-брейке обыграл Циципаса и вышел в финал турнира в Вене

Россиянин Даниил Медведев обыграл грека Стефаноса Циципаса в полуфинал турнира в Вене.

Матч завершился со счетом 6:4, 7:6 (8:6). Спортсмены провели на корте 1 час 45 минут. Счет в личных встречах стал 9-4 в пользу Медведева.

Во втором сете у 27-летнего россиянина пошла кровь из носа. К нему выходил врач.

3-я ракетка мира Медведев 5 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 5. На счету 7-й ракетки мира Циципаса 6 эйсов, 2 двойные и ни одного реализованного брейк-пойта из 3.

В финале Медведев сыграет с победителем матча Андрей Рублев (Россия, 3) — Янник Синнер (Италия, 2). Россиянин является действующим победителем турнира в Вене.

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open

Призовой фонд 2 409 835 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Даниил Медведев (Россия, 1) — Стефанос Циципас (Греция, 4) — 6:4, 7:6 (8:6)