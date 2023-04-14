Медведев на тай-брейке обыграл Зверева и вышел в четвертьфинал турнира в Монте-Карло

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл немца Александра Зверева в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). Матч завершился со счетом 3:6, 7:5, 7:6 (9:7). Теннисисты провели на корте 3 часа 5 минут. 5-я ракетка мира Медведев 3 раза подал навылет, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13. На счету 16-й ракетки мира Зверева 4 эйса, 4 двойные и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11. В четвертьфинале турнира Медведев сыграет с датчанином Хольгером Руне. Монте-Карло (Монако) Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters Призовой фонд 5 779 335 евро Открытые корты, грунт Одиночный разряд Третий круг Даниил Медведев (Россия, 3) — Александр Зверев (Германия, 13) — 3:6, 7:5, 7:6 (9:7)