Медведев на тай-брейке проиграл Баутиста Агуту в четвертьфинале турнира в Галле

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл испанцу Роберто Баутиста Агуту в четвертьфинале турнира ATP 500 в Галле.

Матч завершился со счетом 5:7, 6:7 (3:7) . Спортсмены провели на корте 1 час 53 минуты. Счет личных встреч стал 5-2 в пользу испанца.

3-я ракетка мира Медведев 12 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 2. На счету 23-й ракетки мира Баутиста Агута ни одного эйса, 1 двойная и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.

27-летния россиянин в прошлом году дошел до финала турнира в Галле и в матче за титул проиграл поляку Хуберту Хуркачу (1:6, 4:6).

В полуфинале турнира Баутиста Агут сыграет с победителм матча Андрей Рублев — Таллон Грикспур.

Галле (Германия)

Турнир ATP Terra Wortmann Open

Призовой фонд 2 195 175 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Даниил Медведев (Россия) — Роберто Баутиста Агут (Испания) — 5:7, 6:7 (3:7)