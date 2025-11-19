Медведев начнет новый сезон на турнире в Брисбене

Российский теннисист Даниил Медведев перед Australian Open-2026 примет участие в турнире ATP 250 в Брисбене.

Соревнования пройдут с 5 по 11 января 2026 года. В прошлом сезоне турнир выиграл чех Иржи Легечка, который обыграл в финале американца Райлли Опелку.

Ранее стало известно, что Медведев сыграет на турнире «Трофеи Северной Пальмиры», который состоится с 29 по 30 ноября в Санкт-Петербурге. Он будет представлять команду «Сфинксов» вместе с Кареном Хачановым, Вероникой Кудерметовой и Юлией Путинцевой.

В сезоне-2025 29-летний Медведев завоевал один титул на турнире в Алма-Ате (Казахстан).