Медведев: «Возвращении Синнера будет фантастическим событием для ATP»

Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о грядущем возвращении в тур итальянца Янника Синнера.

«Я думаю, что его возвращение будет фантастическим событием для ATP. Когда он вернется, с ним будет сложнее для всех, потому что Янник всегда часто побеждает. Его не хватало на двух последних «мастерсах». Посмотрим, как он вернется, но я уверен, что он усердно тренируется», — приводит слова Медведева Ubitennis.

15 февраля ВАДА заявило, что заключило соглашение об урегулировании допингового дела Синнера. Спортсмен согласился на трехмесячный период дисквалификации за нарушение антидопинговых правил — до 4 мая 2025 года. В марте 2024-го итальянец дважды сдал положительный тест на метаболит клостебола.