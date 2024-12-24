Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ATP. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 19:35

Медведев назвал качество, которое хотел бы позаимствовать у Синнера

Алина Савинова
Telegram Дзен

Российский теннисист Даниил Медведев перед началом нового сезона принял участие в блиц-опросе для Tennis Warehouse Europe.

— Какое прозвище вы бы дали своему форхенду?

— Большой замах, почему бы и нет, — ответил Медведев.

— Какое качество вы бы позаимствовали у любого другого игрока ATP?

— Мощь Синнера, его ударов с отскока.

— Если бы вы могли сыграть в паре с любым персонажем из фильма или книги, кого бы вы выбрали?

— Гарри Поттера. Он и из фильма, и из книги.

Также в ходе опроса Медведев признался, что перед матчами предпочитает есть пасту без глютена и без соуса, хоть она, по его мнению, невкусная. На вопрос о выходном дне без тенниса спортсмен ответил, что провел бы его с семьей, а вечером проиграл бы в PlayStation.

28-летний Медведев является победителем одного турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат США-2021), всего за карьеру он завоевал 20 титулов ATP в одиночном разряде. Минувший сезон россиянин завершил в статусе пятой ракетки мира.

Теннис
Даниил Медведев
Читайте также
Биография Александра Галлямова: карьера и жизнь призера Олимпийских игр и партнера Анастасии Мишиной
Путин исполнил мечту школьницы из Белгородской области в рамках «Елки желаний»
«Зенит» и еще пять клубов РПЛ, которые мог бы возглавить Станислав Черчесов
Жираф Самсон появится в экспозиции Дарвиновского музея в виде чучела
Житель Чебоксар задержан за оправдание теракта в «Крокусе»
Губерниев назвал «очень странной» ситуацию в российском биатлоне
Материалы сюжета Гонка лидеров ATP-тура: Медведев против Джоковича, Синнера и Алькараса
Зверев — об Алькарасе: «С ним весело находиться на корте»
Зверев считает Синнера сильнейшим теннисистом в мире на данный момент
Рублев и Шаповалов потерпели поражение в парном матче Мировой теннисной лиги
Василий Березуцкий рассказал, как в Китае его перепутали с Синнером
Медведев отказался от участия в Мировой теннисной лиге в Абу-Даби
Синнер ответил, можно ли его считать Ферстаппеном в мире тенниса
Сегодня
Вчера
Неделя