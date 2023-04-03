Медведев назвал самый важный матч на победном «мастерсе» в Майами

Чемпион Miami Open Даниил Медведев в интервью «СЭ» рассказал о том, что ему отлично подходило быстрое покрытие на кортах в Майами.

«Тяжело ли мне дался переход после медленных кортов Индиан-Уэллса на быстрое покрытие в Майами? Это все-таки хард, — отметил Медведев. — Даже если один мне нравится меньше, чем другой. Плюс было несколько дней подготовки. Понимал, что в начале будет очень тяжело. Самое главное было выиграть первый матч у Роберто [Карбальеса-Баэна]. Войти в турнир. Потом повезло, что следующий противник снялся из-за травмы. У меня было больше времени для тренировок и восстановления.

Финал с Синнером? Во втором сете я почувствовал, что ему тяжело физически. Но в концовке первой, я этого понять не мог. Очень рад, что мне удалось взять все под контроль в самом начале второй партии и практически без нервов довести дело до победы».

Медведев взял четвертый титул в этом сезоне. Ранее он побеждал в Роттердаме, Дохе и Дубае.