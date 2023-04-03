Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 00:45

Медведев назвал самый важный матч на победном «мастерсе» в Майами

Тимур Ганеев
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Чемпион Miami Open Даниил Медведев в интервью «СЭ» рассказал о том, что ему отлично подходило быстрое покрытие на кортах в Майами.

«Тяжело ли мне дался переход после медленных кортов Индиан-Уэллса на быстрое покрытие в Майами? Это все-таки хард,  отметил Медведев.  Даже если один мне нравится меньше, чем другой. Плюс было несколько дней подготовки. Понимал, что в начале будет очень тяжело. Самое главное было выиграть первый матч у Роберто [Карбальеса-Баэна]. Войти в турнир. Потом повезло, что следующий противник снялся из-за травмы. У меня было больше времени для тренировок и восстановления.

Финал с Синнером? Во втором сете я почувствовал, что ему тяжело физически. Но в концовке первой, я этого понять не мог. Очень рад, что мне удалось взять все под контроль в самом начале второй партии и практически без нервов довести дело до победы».

Медведев взял четвертый титул в этом сезоне. Ранее он побеждал в Роттердаме, Дохе и Дубае.

 
Даниил Медведев. «Если из-за меня дети в России захотят играть в теннис, то это будет очень круто». Медведев — о титуле в Майами и планах на ближайшие месяцы

 

Даниил Медведев
1
Обсудить
Читайте также
Российская шпажистка Муртазаева о поддержке иностранных соперников: «Говорят, что скучают»
«Ростов» на жилах уходит в отрыв от «Спартака». Чернов забил с 30 метров
Число пострадавших при взрыве Петербурге возросло до 30
УПЦ сообщила о госпитализации одного из глумившихся над певчей лавры
Политолог назвал взрыв в Петербурге отвлечением внимания от событий на Украине
В Петербурге задержали подозреваемую в причастности к убийству Татарского
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Материалы сюжета: №1 в рейтинге ATP: гонка Медведева и других за Алькарасом и Джоковичем
Медведев считает, что все представители «Русской тройки» могут отобраться на Итоговый турнир ATP
«Если из-за меня дети в России захотят играть в теннис, то это будет очень круто». Медведев — о титуле в Майами и планах на ближайшие месяцы
Покоритель Майами. Медведев доказал, что является лучшим теннисистом мира прямо сейчас
Медведев победил Синнера в двух сетах и выиграл «Мастерс» в Майами
Янчук считает, что Медведев имеет психологическое преимущество перед итальянцем Синнером
Чесноков считает, что Медведеву по силам обыграть Синнера в финале «Мастерса» в Майами
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведев о победе на «Мастерсе» в Майами: «Очень счастлив. Руки немного тряслись после матча»

Медведев считает, что все представители «Русской тройки» могут отобраться на Итоговый турнир ATP