Медведев назвал судью слепым во время матча с Полом на турнире в Пекине и получил предупреждение

Российский теннисист Даниил Медведев оскорбил арбитра матча на турнире в Пекине.

В первом круге россиянин обыграл американца Томми Пола (6:2, 6:1).

При счете 4:2 и 15:15 в гейме Медведев получил предупреждение от арбитра Фергюса Мерфи за затяжку времени. Третья ракетка мира начал объяснять, что не тянет время, а болбои медленно подают мячи. В ходе диалога Медведев несколько раз спросил арбитра: «Ты слепой?», после чего получил предупреждение за неспортивное поведение.

Во втором круге турнира в Пекине Медведев встретится с Алексом Де Минауром из Австралии. Матч между теннисистами пройдет 30 сентября.

27-летний россиянин является победителем одного турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат США-2021) и победителем 20 турниров ATP в одиночном разряде.