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Сегодня, 07:06

Медведев назвал сумасшедшим матч с Давидовичем-Фокиной

Виктория Кравченко
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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над испанцем Алехандро Давидович-Фокиной в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе. Игра завершилась 6:3, 7:5.

«Невероятный матч, сумасшедший. Я мог бы говорить об этом в течение 15 минут, но просто очень рад пройти через такой тяжелый матч в таких сложных условиях с ветром», — цитирует Медведева официальный сайт ATP.

В полуфинале турнира Медведев сыграет с Фрэнсисом Тиафо, который ранее обыграл британца Кэмерона Норри. Матч между Медведевым и Тиафо состоится 18 марта.

Даниил Медведев
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