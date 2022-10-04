Сегодня, 21:00
Российский теннисист Даниил Медведев не смог с первого раза назвать первую десятку рейтинга ATP.
— Как часто ты следишь за рейтингом? Сможешь ли назвать первую десятку?
— С первого по десятый, наверное, назову. А насчет рейтинга — я смотрю в конце турнира или уже после него. Потому что знаю, что рейтинг приходит с результатами. Ты не выиграешь «Большой шлем» только потому, что станешь второй ракеткой мира. Ах, тогда надо выиграть. Ты просто знаешь, надо победить, чтобы получить 2000 очков. Я слежу. Но ты не можешь приехать, к примеру, в Казахстан, и думать, что в случае попадания здесь в финал, у меня будет больше шансов на попадание в Турин. Я больше стараюсь думать о турнирах. Насчет рейтинга — первый Алькарас, второй Надаль, третий Рууд, четвертый — я, получается. Пятый, наверное, Циципас.
— Нет, первый промах.
— Ну ладно. Пятый Зверев, шестой Циципас, седьмой Андрей (Рублев)?
— Нет.
— Все, я проиграл. (Смеется.)
— Давай добьем.
— Ладно, давай добьем десятку. Седьмой Джокович. Восьмой — Андрюха.
— Нет.
— Да что ж такое!
— Британец там.
— Норри. Вообще не знаю, получается. Девятый — Андрюха! (Смеется.)
— Да!
— Десятый...
— Они меняются. Сегодня уже другой.
— Хуркач.
— Угадал всех.
В матче первого круга на турнире в Астане Медведев в двух сетах обыграл испанца Альберта Рамоса Виньоласа (6:3, 6:1).