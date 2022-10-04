Медведев не смог с первого раза назвать первую десятку рейтинга ATP

Российский теннисист Даниил Медведев не смог с первого раза назвать первую десятку рейтинга ATP.

— Как часто ты следишь за рейтингом? Сможешь ли назвать первую десятку?

— С первого по десятый, наверное, назову. А насчет рейтинга — я смотрю в конце турнира или уже после него. Потому что знаю, что рейтинг приходит с результатами. Ты не выиграешь «Большой шлем» только потому, что станешь второй ракеткой мира. Ах, тогда надо выиграть. Ты просто знаешь, надо победить, чтобы получить 2000 очков. Я слежу. Но ты не можешь приехать, к примеру, в Казахстан, и думать, что в случае попадания здесь в финал, у меня будет больше шансов на попадание в Турин. Я больше стараюсь думать о турнирах. Насчет рейтинга — первый Алькарас, второй Надаль, третий Рууд, четвертый — я, получается. Пятый, наверное, Циципас.

— Нет, первый промах.

— Ну ладно. Пятый Зверев, шестой Циципас, седьмой Андрей (Рублев)?

— Нет.

— Все, я проиграл. (Смеется.)

— Давай добьем.

— Ладно, давай добьем десятку. Седьмой Джокович. Восьмой — Андрюха.

— Нет.

— Да что ж такое!

— Британец там.

— Норри. Вообще не знаю, получается. Девятый — Андрюха! (Смеется.)

— Да!

— Десятый...

— Они меняются. Сегодня уже другой.

— Хуркач.

— Угадал всех.

В матче первого круга на турнире в Астане Медведев в двух сетах обыграл испанца Альберта Рамоса Виньоласа (6:3, 6:1).