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Сегодня, 18:29

Медведев не согласился с Циципасом, для которого победа в Итоговом турнире важнее титула «Большого шлема»

Алина Савинова
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Российский теннисист Даниил Медведев отреагировал на слова грека Стефаноса Циципаса, заявившего, что победа в Итоговом турнире ATP для него значит больше, чем титул «Большого шлема».

«Я бы выбрал «Шлем». Для меня это сложнее из-за пяти сетов. Да, на Итоговом турнире ты сталкиваешься только с игроками из топ-10, начиная с самого первого матча, но все равно тебе нужно выиграть пять матчей, а не семь. Это имеет значение. Ты можешь даже выиграть только четыре матча и все равно завоевать трофей. В любом случае, каждый имеет право на свое мнение, но для меня важнее турнир «Большого шлема», — приводит Sportskeeda слова теннисиста.

27-летний Медведев за свою карьеру выигрывал как Итоговый турнир ATP (2020 год), так и турнир «Большого шлема» (Открытый чемпионат США-2021).

На Итоговом турнире 2023 года в Турине россиянин сыграет в одной группе с соотечественником Андреем Рублевым, испанцем Карлосом Алькарасом и немцем Александром Зверевым.

Источник: https://www.sportskeeda.com/tennis/news-for-grand-slam-daniil-medvedev-disagrees-stefanos-tsitsipas-atp-finals-bigger-major?key1=newsnowltennis
Теннис
Даниил Медведев
Стефанос Циципас
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