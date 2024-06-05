Медведев не сыграет на турнире в Хертогенбосхе

Российский теннисист Даниил Медведев снялся с травяного турнира в Хертогенбосхе серии ATP-250.

« Даниил Медведев не смог завершить «Ролан Гаррос» без повреждений. Поэтому,пятой ракетке мира пришлось отказаться от выступления на турнире. Даниил, выздоравливайте скорее!» — говорится в заявлении пресс-службы турнира.

Турнир также пропустит представитель Казахстана Александр Шевченко. Соревнования в Хертогенбосхе запланированы на 10-16 июня.

В четвертом круге «Ролан Гаррос» Медведев проиграл австралийцу Алексу Де Минауру со счетом 6:4, 2:6, 1:6, 3:6. Он последним из россиян в мужской сетке выбил из Открытого чемпионата Франции-2024.