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Сегодня, 18:21

Медведев — о болельщиках на матче с Шевченко: «Начали гудеть после повтора. Иногда кажется, что они приходят ради этого»

Даниил Медведев.
Фото Global Look Press
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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поведение болельщиков в матче третьего круга с Александром Шевченко (4:6, 6:1, 7:5) на турнире в Мадриде.
«Все нормально. После первого сета я немного постучал ракеткой. Меня разочаровали некоторые ошибки. Они начали гудеть. И я такой: «Ну да, давайте, погромче». Но когда ты проводишь хороший розыгрыш, их можно переманить на свою сторону.

Иногда ты заслуживаешь такое отношение, иногда нет. Наверное, сегодня после удара ракеткой я заслуживал. Один раз я взял повтор, они начали гудеть. То есть мне и повтор взять нельзя? Иногда мне кажется, что болельщики приходят ради этого. Они могут даже не понимать, что происходит, а уже начинают гудеть. Я с таким сталкивался. Новак с таким сталкивался. Многие сталкивались. Сейчас это уже часть тенниса", — сказал Медведев на пресс-конференции.

Во время матча болельщики несколько раз гудели в сторону Медведева. После этой победы 27-летний россиянин вышел в четвертый круг «Мастерса». Его соперником станет Аслан Карацев.

Теннис
Даниил Медведев
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