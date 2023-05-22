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Россиянин Даниил Медведев поднялся на второе место в рейтинге ATP.
После победы над датчанином Хольгером Руне (7:5, 7:5) в финале «Мастерса» в Риме Медведев набрал 6330 очков и обошел серба Новака Джоковича.
Лидирует — испанец Карлос Алькарас.
На 6-е место, сместив россиянина Андрея Рублева, поднялся финалист Рима-2023 Руне. Рублев опустил на строчку ниже.
Рейтинг ATP от 22 мая:
1 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 6815
2 (3). Даниил Медведев (Россия) — 6330
3 (1). Новак Джокович (Сербия) — 5955
4. Каспер Рууд (Норвегия) — 4915
5. Стефанос Циципас (Греция) — 4775
6 (7). Хольгер Руне (Дания) — 4375
7 (6). Андрей Рублев (Россия) — 4270
8. Янник Синнер (Италия) — 3435
9. Тэйло Фритц (США) — 3390
10. Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3065
11. Карен Хачанов (Россия) — 2945
84 (93). Александр Шевченко (Россия) — 703
98 (103) Роман Сафиуллин (Россия) — 647