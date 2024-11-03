Медведев обойдет Джоковича в рейтинге ATP, Зверев поднимется на вторую строчку

Россиянин Даниил Медведев поднимется на 4-е место в обновленном рейтинге ATP. Теннисист обойдет серба Новака Джоковича, который опустится на 5-ю строчку.

30 октября Медведев уступил австралийцу Алексею Попырину (4:6, 6:2, 6:7 (4:7) во втором круге «мастерса» в Париже.

Победитель турнира серии ATP 1000 во Франции немец Александр Зверев поднимется на второе место, сместив на третью строчку испанца Карлоса Алькараса.

Россиянин Андрей Рублев опустится с 7-го на 9-е место. Его обойдут австралиец Алекс де Минаур (8-е место) и норвежец Каспер Рууд (7-е).