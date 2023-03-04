Медведев обратился к болельщикам на русском языке после победы на турнире в Дубае

Российский теннисист Даниил Медведев обратился к болельщикам на русском языке после победы на турнире ATP в Дубае (ОАЭ).

В субботу, 4 марта в финале Медведев победил своего соотечественника Андрея Рублева (6:2, 6:2).

«Я думаю, здесь много наших соотечественников, — начал на английском Медведев. — Спасибо всем! — сказал теннисист по-русски, после чего переключился на английский язык. — Чувствую, что играл как будто дома. Поддержка в финале была 50 на 50», — сказал Медведев в послематчевом интервью.

Медведев победил в 14 последних матчах и выиграл третий турнир подряд.