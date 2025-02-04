Медведев обратился к болельщикам после ухода из команды Жиля Симона

Седьмая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев поблагодарил в социальных сетях французского теннисиста Жиля Симона за сотрудничество.

«Мы с Жилем Симоном решили прекратить совместную работу. Я очень благодарен за все, что он привнес в команду. Мы обязательно останемся друзьями и желаем ему всего наилучшего», — написал Медведев.

Жиль Симон присоединился к команде Даниила Медведева в феврале 2024 года в качестве консультанта. За время их совместной работы российский теннисист не смог завоевать ни одного титула. Основным тренером Медведева остается Жиль Сервара.