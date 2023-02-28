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Сегодня, 18:11

Медведев обыграл Арнальди и вышел во второй круг турнира в Дубае

Мария Гусева
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press
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Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в Дубае (ОАЭ).

В первом круге он обыграл итальянца Маттео Арнальди — 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час и 31 минуту. Медведев сделал 6 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. На счету Арнальди ни одного эйса и три двойные ошибки.

Во втором круге Медведев сыграет с Александром Бубликом из Казахстана.

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 855 495 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Даниил Медведев (Россия, 3) — Маттео Арнальди (Италия, LL) — 6:4, 6:2

Теннис
Даниил Медведев
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Бублик может сыграть с Медведевым во втором круге турнира в Дубае