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20 мая, 23:31

Медведев обыграл Циципаса и впервые вышел в финал грунтового «Мастерса»

Ана Горшкова
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото Reuters
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Российский теннисист Даниил Медведев обыграл грека Стефаноса Циципаса в полуфинале грунтового «Мастерса» в Риме — 7:5, 7:5.

Продолжительность игры составила 1 час 47 минут. Матч два раза прерывалась из-за дождя, поэтому общая продолжительность с остановками составила 6 часов 5 минут.

3-я ракетка мира Медведев 2 раза подал навлет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 4. На счету 5-й ракетки мира Циципаса 3 эйса, 3 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 2.

В финале 27-летний россиянин сыграет с Хольгером Руне (Дания). Счет в личных встречах 1:0 в пользу Руне.

Медведев впервые вышел в финал грунтового «Мастерса».

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 7 705 780 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Даниил Медведев (Россия, 3) — Стефанос Циципас (Греция, 5) — 7:5, 7:5

Даниил Медведев
Стефанос Циципас
94
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