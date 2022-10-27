Медведев обыграл Доминика Тима и вышел в четвертьфинал турнира в Вене

Сегодня, 18:11
Российский теннисист Даниил Медведев в двух сетах обыграл Доминика Тима из Австрии во втором круге турнира в Вене. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3.
Теннисисты провели на корте 1 час 38 минут.
Россиянин 5 раз подал на вылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. На счету австрийского теннисиста 1 эйс, 1 двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта.
Следующим соперником Медведева станет победитель матча Франсиско Черундоло (Аргентина) — Янник Синнер (Италия, 6).
Вена (Австрия)
Турнир ATP Erste Bank Open
Призовой фонд 2 349 180 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Даниил Медведев (Россия, 1) — Доминик Тим (Австрия) — 6:3, 6:3