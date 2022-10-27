Медведев обыграл Доминика Тима и вышел в четвертьфинал турнира в Вене

Российский теннисист Даниил Медведев в двух сетах обыграл Доминика Тима из Австрии во втором круге турнира в Вене. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3.

Теннисисты провели на корте 1 час 38 минут.

Россиянин 5 раз подал на вылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. На счету австрийского теннисиста 1 эйс, 1 двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта.

Следующим соперником Медведева станет победитель матча Франсиско Черундоло (Аргентина) — Янник Синнер (Италия, 6).

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open

Призовой фонд 2 349 180 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 1) — Доминик Тим (Австрия) — 6:3, 6:3