Медведев обыграл Джере и вышел в четвертьфинал турнира в Галле

Сегодня, 17:09
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Галле (Германия).
В матче второго круга 27-летний спортсмен обыграл серба Ласло Джере — 6:3, 6:7 (5:7), 6:3.
Встреча продолжалась 2 часа 12 минут. Медведев сделал 7 эйсов, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. На счету Джере 9 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.
В четвертьфинале турнира соперником Медведева станет испанец Роберто Баутиста-Агут.
Галле (Германия)
Турнир ATP Terra Wortmann Open
Призовой фонд 2 195 175 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Даниил Медведев (Россия, 1) — Ласло Джере (Сербия) — 6:3, 6:7 (5:7), 6:3