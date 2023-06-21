Медведев обыграл Джере и вышел в чевертьфинал турнира в Галле

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Галле (Германия). В матче второго круга 27-летний спортсмен обыграл серба Ласло Джере — 6:3, 6:7 (5:7), 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 12 минут. Медведев сделал 7 эйсов, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. На счету Джере 9 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 3. В четвертьфинале турнира соперником Медведева станет испанец Роберто Баутиста-Агут. Галле (Германия) Турнир ATP Terra Wortmann Open Призовой фонд 2 195 175 евро Открытые корты, трава Одиночный разряд Второй круг Даниил Медведев (Россия, 1) — Ласло Джере (Сербия) — 6:3, 6:7 (5:7), 6:3