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Сегодня, 20:14

Медведев обыграл Джоковича и вышел в финал турнира в Дубае

Мария Гусева
Даниил Медведев.
Даниил Медведев.
Фото Reuters
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Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира в Дубае (ОАЭ).

В полуфинале он обыграл серба Новака Джоковича — 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час и 36 минут.

Медведев сделал 8 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 4. На счету Джоковича 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.

В финале Медведев сыграет против россиянина Андрея Рублева, который в полуфинале обыграл немца Александра Зверева (6:3, 7:6 (11:9). Матч пройдет завтра, 4 марта.

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 855 495 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Даниил Медведев (Россия, 3) — Новак Джокович (Сербия, 1) — 6:4, 6:4

Теннис
Даниил Медведев
Новак Джокович
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