Медведев обыграл Гарина и вышел в третий круг «мастерса» в Шанхае

Сегодня, 10:58
Россиянин Даниил Медведев обыграл чилийца Кристиана Гарина во втором круге «мастерса» в Шанхае.
Матч завершился со счетом 6:3, 6:3. Продолжительность игры составила 1 час 32 минуты. Счет в личных встречах стал 3-1 в пользу россиянина.
3-я ракетка мира Медведев 7 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 9. На счету 98-й ракетки мира Гарина 3 эйса, 3 двойные и 4 реализованных брейк-пойнта из 9.
В третьем круге турнира 27-летний россиянин сыграет с Себастьяном Кордой (США).
Шанхай (Китай)
Турнир ATP Rolex Shanghai Masters
Призовой фонд 8 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Даниил Медведев (Россия, 2) — Кристиан Гарин (Чили) — 6:3, 6:3