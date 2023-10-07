Медведев обыграл Гарина и вышел в третий круг «мастерса» в Шанхае

Россиянин Даниил Медведев обыграл чилийца Кристиана Гарина во втором круге «мастерса» в Шанхае.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:3. Продолжительность игры составила 1 час 32 минуты. Счет в личных встречах стал 3-1 в пользу россиянина.

3-я ракетка мира Медведев 7 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 9. На счету 98-й ракетки мира Гарина 3 эйса, 3 двойные и 4 реализованных брейк-пойнта из 9.

В третьем круге турнира 27-летний россиянин сыграет с Себастьяном Кордой (США).

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 2) — Кристиан Гарин (Чили) — 6:3, 6:3