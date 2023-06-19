Медведев обыграл Гирона и вышел во второй круг турнира в Галле

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл американца Маркоса Гирона в первом круге турнира ATP в Галле (6:4, 6:3). Встреча продолжалась 1 час 11 минут.

Медведев девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три из четыркх брейк-пойнтов. В активе Гирона семь эйсов, он один раз ошибся на подаче и не использовал три возможности взять подачу соперника.

Во втором круге россиянин сыграет с сербом Ласло Джере.

Медведев упал по ходу матча с Гироном на турнире в Галле.

Галле (Германия)

Турнир ATP Terra Wortmann Open

Призовой фонд 2 195 175 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг