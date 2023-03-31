Медведев обыграл Хачанова и вышел в финал турнира в Майами

Российский теннисист Даниил Медведев в полуфинале турнира в Майами обыграл соотечественника Карена Хачанова со счетом 7:6 (7:5), 3:6, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 19 минут. На счету Медведева 3 эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта. У Хачанова 2 подачи навылет, одна ошибка на второй подаче и один реализованный брейк-пойнт.

В финале Медведев встретится с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) — Янник Синнер (Италия).

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Даниил Медведев (Россия, 4) — Карен Хачанов (Россия, 14) — 7:6 (7:5), 3:6, 6:3