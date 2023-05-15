Медведев обыграл Миральеса и вышел в 1/8 финала турнира в Риме

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в 1/8 финала турнира ATP в Риме (Италия). В матче третьего круга 27-летний спортсмен обыграл испанца Бернабе Сапату Миральеса — 3:6, 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 55 минут. Медведев сделал 6 эйсов, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Миральеса 2 эйса, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 7. В следующем круге Медведев сыграет с победителем матча Джеффри-Джон Вулф (США) — Александр Зверев (Германия). Рим (Италия) Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia Призовой фонд 7 705 780 евро Открытые корты, грунт Одиночный разряд Третий круг Даниил Медведев (Россия, 3) — Бернабе Сапата Миральес (Испания, 31) — 3:6, 6:1, 6:3