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Сегодня, 19:29

Медведев обыграл Оже-Альяссима и вышел в полуфинал турнира в Роттердаме

Сергей Разин
корреспондент
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press
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Российский теннисист Даниил Медведев в четвертьфинале турнира в Роттердаме обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счетом 6:2, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. На счету 27-летнего россяинина 4 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 7. У 22-летнего канадца один эйс, 3 ошибки на второй подаче и реализованный брейк-пойнт.

В полуфинале Медведев встретится с болгарином Григором Димитровым, который ранее обыграл австралийца Алекса Де Минаура.

Роттердам (Нидерланды)

Турнир ATP ABN AMRO Open

Призовой фонд 2 074 505 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Даниил Медведев (Россия, 6) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) — 6:2, 6:4

Расписание и пары турнира ATP 500 в Роттердаме (Нидерланды).

Даниил Медведев
Феликс Оже-Альяссим
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