Медведев обыграл Руне и стал победителем турнира в Риме

Российский теннисит Даниил Медведев выиграл турнир серии «Мастерс» в Риме (Италия).

В финальном матче он обыграл датчанина Хольгера Руне — 7:5, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 43 минуты. Медведев сделал 5 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. На счет Руне 2 эйса, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

Для 27-летнего россиянина этот титул стал 20-м в карьере и пятым в 2023 году. «Мастерс» в столице Италии стал первым грунтовым турниром, который выиграл Медведев.

Рим (Италия)

Турнир ATP

Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 7 705 780 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Даниил Медведев (Россия, 3) — Хольгер Руне (Дания, 7) — 7:5, 7:5