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ATP

15 марта, 06:57

Медведев обыграл Руне и вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Евгений Козинов
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото USA Today Sports
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Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе. В двух сетах он обыграл датчанина Хольгера Руне — 7:5, 6:4.

Матч длился 2 часа. 28-летний россиянин подал 4 раза навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта (из 8).

Следующим соперником Медведева будет американец Томми Пол.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 995 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Даниил Медведев (Россия, 4) — Хольгер Руне (Дания, 7) — 7:5, 6:4

Теннис
Даниил Медведев
Хольгер Руне
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