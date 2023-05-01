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Сегодня, 14:57

Медведев обыграл Шевченко и вышел в 1/8 финала турнира в Мадриде

Мария Гусева
Даниил Медведев.
Фото Reuters
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Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертый круг «Мастерса» в Мадриде (Испания).

В матче третьего круга он обыграл соотечественника Александра Шевченко — 4:6, 6:1, 7:5.

Встреча продолжалась 2 часа 42 минуты. Медведев сделал 4 эйса, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 14. На счету Шевченко 2 эйса, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 13.

В 1/8 финала турнира Медведев сыграет с победителем матча Алекс Де Минаур (Австралия) — Аслан Карацев (Россия).

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 705 780 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Даниил Медведев (Россия, 2) — Александр Шевченко (Россия, Q) — 4:6, 6:1, 7:5

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/atp/madrid/2023/
Теннис
Александр Шевченко
Даниил Медведев
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