КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

16 мая, 22:42

Медведев обыграл Зверева и вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Риме

Руслан Минаев
Даниил Медведев.
Фото AFP
Telegram Дзен

Россиянин Даниил Медведев обыграл немца Александра Зверева в четвертом круге турнира ATP серии «Мастерс» в Риме — 6:2, 7:6 (7:3). Матч длился 1 час 56 минут.

Медведев сделал 2 эйса, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. У Зверева — 6 эйсов, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

В четвертьфинале Медведев сыграет с немцем Янником Ханфманном, который обыграл россиянина Андрея Рублева.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 7 705 780 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертый круг

Даниил Медведев (Россия, 3) — Александр Зверев (Германия, 19) — 6:2, 7:6 (7:4)

Теннис
Александр Зверев (теннис)
Даниил Медведев
4
71
Читайте также
Бабиков и Логинов отказались от централизованной подготовки
Королева недокрутов метит в конгресс США. Фигуристка Сара Хьюз стала политиком
В Telegram-канале Блиновской появились сообщения от ее имени
Шойгу опроверг заявления Украины о якобы сбитых ее ПВО ракетах «Кинжал»
В офисе Зеленского заявили о нехватке оружия для контрнаступления ВСУ
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Материалы сюжета: №1 в рейтинге ATP: гонка Медведева, Алькараса и Джоковича
Медведев стал лидером чемпионской гонки ATP, сместив Алькараса
Медведев о Ханфманне: «Он показывает великолепный уровень — пробился из квалификации в четвертьфинал»
Медведев снова укротил Зверева. Россиянин стильно вышел в четвертьфинал «мастерса» в Риме
Медведев: «Зверев прибавил, но и я допустил несколько простых ошибок»
Джокович вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Риме
Медведев рассказал об отношениях со Зверевым после их конфликта в Монте-Карло
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Селиваненко — о поражении Рублева: «Мы видим результаты, которые мало кто предполагал»

Медведев: «Зверев прибавил, но и я допустил несколько простых ошибок»