Медведев обыграл Зверева на турнире в Саудовской Аравии

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл немца Александра Зверева на выставочном турнире в Саудовской Аравии. Матч завершился со счетом 6:0, 6:4.

Россиянин один раз подал на вылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми. На счету немца один эйс, шесть двойных и один реализованный брейк-пойнт из трех.

В следующем круге Медведев сыграет с представителем Швейцарии Стэном Вавринкой.

Победитель выставочного турнира в Саудовской Аравии получит 1 000 000 долларов призовых, финалист — 500 000 долларов.