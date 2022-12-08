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Сегодня, 20:05

Медведев обыграл Зверева на турнире в Саудовской Аравии

Анна Горшкова
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press
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Российский теннисист Даниил Медведев обыграл немца Александра Зверева на выставочном турнире в Саудовской Аравии. Матч завершился со счетом 6:0, 6:4.

Россиянин один раз подал на вылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми. На счету немца один эйс, шесть двойных и один реализованный брейк-пойнт из трех.

В следующем круге Медведев сыграет с представителем Швейцарии Стэном Вавринкой.

Победитель выставочного турнира в Саудовской Аравии получит 1 000 000 долларов призовых, финалист — 500 000 долларов.

Теннис
Александр Зверев (теннис)
Даниил Медведев
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