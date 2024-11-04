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Сегодня, 10:20

Медведев опередил Джоковича в рейтинге ATP, Рублев опустился на две строчки

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Даниил Медведев.
Фото Reuters
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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновленную версию рейтинга в одиночном разряде.

Лидером остается итальянец Янник Синнер. Немец Александр Зверев поднялся на второе место, испанец Карлос Алькарас опустился на третью строчку.

Лучшим из россиян в рейтинге является Даниил Медведев, который поднялся с пятого на четвертое место в списке, опередив серба Новака Джоковича. Другой представитель России Андрей Рублев опустился с седьмой на девятую строчку.

Россиянин Карен Хачанов, дошедший до полуфинала «мастерса» в Париже, поднялся с 21-го на 19-е место.

Рейтинг ATP от 4 ноября:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 11 920 очков

2 (3). Александр Зверев (Германия) — 7715

3 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 7210

4 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5230

5 (4). Новак Джокович (Сербия) — 5210

6 (6). Тэйлор Фритц (США) — 4300

7 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3855

8 (10). Алекс Де Минаур (Австралия) — 3745

9 (7). Андрей Рублев (Россия) — 3720

10 (9). Григор Димитров (Болгария) — 3240

...

19 (21). Карен Хачанов (Россия) — 2445...

60 (60). Роман Сафиуллин (Россия) — 898

75 (75). Павел Котов (Россия) — 745

Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Новак Джокович

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