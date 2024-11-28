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Сегодня, 18:55

Медведев опубликовал совместное фото с Квятом с матча «Монако»

Алина Савинова
Даниил Квят и Даниил Медведев на матче «Монако» — «Бенфика».
Фото соцсети
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Российский теннисист Даниил Медведев и гонщик Даниил Квят посетили матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов между «Монако» и «Бенфикой».

Игра прошла 27 ноября в Монако на стадионе «Луи II» и завершилась со счетом 3:2 в пользу португальской команды. Медведев в своих соцсетях опубликовал фото с трибуны, на котором он вместе с Квятом стоят в фанатских шарфах «Монако».

Ранее Медведев рассказывал, что хорошо дружит с Квятом. Они неоднократно выкладывали совместные фото с мероприятий. В феврале этого года экс-пилот «Формулы-1» пришел на праздник в честь дня рождения Медведева в футболке с изображением теннисиста.

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ФК Монако
Даниил Квят
Даниил Медведев
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