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Сегодня, 08:19

Медведев опустился на 10-ю строчку в рейтинге ATP

Алина Савинова
Даниил Медведев.
Фото AFP
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Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) опубликовала обновленную версию рейтинга.

Лидирующую позицию по-прежнему занимает итальянец Янник Синнер, который отбывает трехмесячную дисквалификацию (до 4 мая) из-за нарушения антидопинговых правил весной 2024 года. Немец Александр Зверев, ставший чемпионом турнира в Мюнхене 20 апреля, вернулся на вторую строчку, опередив испанца Карлоса Алькараса.

Лучшим среди россиян остается Андрей Рублев — у него восьмое место. Его соотечественник Даниил Медведев потерял одну позицию, переместившись с 9-й на 10-ю строчку.

Рейтинг ATP от 21 апреля:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 9930 очков;

2 (3). Александр Зверев (Германия) — 8085;

3 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8050;

4 (4). Тейлор Фритц (США) — 5115;

5 (5). Новак Джокович (Сербия) — 4120;

6 (6). Джек Дрейпер (Великобритания) — 3820;

7 (10). Алекс Де Минаур (Австралия) — 3585;

8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 3530;

9 (13). Хольгер Руне (Дания) — 3480;

10 (9). Даниил Медведев (Россия) — 3290...

25 (27). Карен Хачанов (Россия) — 1960...

73 (73). Роман Сафиуллин (Россия) — 856.

6
Теннис
Александр Зверев (теннис)
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
Янник Синнер
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