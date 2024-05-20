Медведев опустился на пятое место в рейтинге ATP

Российский теннисист Даниил Медведев занимает пятое место в обновленном рейтинге ATP.

28-летний россиянин опустился на одну строчку, пропустив вперед немца Александра Зверева, который стал победителем турнира в Риме. Первое место в рейтинге занимает серб Новак Джокович, вторым идет итальянец Янник Синнер, замыкает тройку сильнейших испанец Карлос Алькарас.

Российский теннисист Карен Хачанов остался на 18-м месте в рейтинге, Роман Сафиуллин опустился с 39-го места на 40-е, Павел Котов поднялся на 57-ю строчку, а Аслан Карацев — с 86-й на 82-ю.