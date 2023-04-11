Медведев опустился на пятую строчку рейтинга ATP, Хачанов на 12-ю

Сегодня, 08:00
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленный рейтинг в одиночном разряде.
Россиянин Даниил Медведев опустился на пятое место (5 150 очков). Его обошел норвежец Каспер Рууд (5 255 очков).
Лидером рейтинга остается серб Новак Джокович, второе и третье места сохранили испанец Карлос Алькарас и грек Стефанос Циципас соответственно.
На шестом месте остался еще один россиянин Андрей Рублев. Карен Хачанов опустился на одну позицию и теперь занимает 12-ю строчку.
Россиянин Павел Котов, который на прошлой неделе впервые в карьере вышел в полуфинале турнира уровня ATP (Марракеш), поднялся на 11 позиции и теперь занимает 103-е место.
Рейтинг АТР на 11 апреля:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 7160 очков
2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 6780
3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 5770
4 (5). Каспер Рууд (Норвегия) — 5255
5 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5150
6 (6). Андрей Рублев (Россия) — 3470
7 (7). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3450
8 (9). Янник Синнер (Италия) — 3345
9 (8). Хольгер Руне (Дания) — 3335
10 (10). Тейлор Фритц (США) — 3065...
12 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2855